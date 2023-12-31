В субботу 30 декабря наводнение привело к остановке поездов Париж-Лондон

Туннель затоплен, поезда Лондон-Париж не ходят, хаос и столпотворение на вокзалах. И это в преддверии Нового года. Но железнодорожники клянутся, что 31 декабря движение восстановят.

Сильные дожди вызвали наводнения в Британии. Но самое важное то, что в субботу, 30 декабря, воды проникли в железнодорожный туннель, соединяющий Лондон и Париж, приведя к блокировке его и остановке поездов.

Тысячи пассажиров, которые собирались отправиться в поездку, застряли на Северном вокзале Парижа и на вокзале Saint-Pancras в Лондоне. Компания Евростар, которая управляет железной дорогой, соединяющий берега Ла-Манша, объявила, что отменены все субботние поезда и, по меньшей мере, ночные и поезда, в ночь с 30 на 31 декабря. Ранним утром будут запущены отдельные рейсы, причём поезда, возможно, будут ходить медленно.

Но компания обещает приложить все усилия к тому, чтобы движение поездов возобновилось в полном объёме в первую половину дня воскресенья.

По сообщениям пресс-центра Евростар, всего на вечер субботы на вокзалах Лондона, Парижа, Амстердама и Брюсселя застряли не менее 30 тысяч пассажиров, ожидавших посадки на поезд, который должен был прокатить туристов под каналом и доставить на место назначения, где люди собирались справлять Новый год. Практически все пассажиры, планы которых разбило наводнение, отправлялись на отдых, на праздники, на экскурсии.

Как видно, стихия решила показать в год Дракона, кто в мире хозяин. Тридцать тысяч человек уже прочувствовали результат на себе.