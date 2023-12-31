Иммиграция с Александрой Мельниковой. ПМЖ без второй половинки и возврат консульских взносов.

Поговорим о том, возможно ли получить ПМЖ, если муж остался на родине, а также, какие консульские взносы могут вам вернуть после начала рассмотрения файла.

Я подаю на ПМЖ, но мой муж невыездной и находится на Украине, я могу получить ПМЖ без него? К сожалению, это очень распространенная ситуация в нашей реальности. Разрушаются не только города, но и семьи… Что же делать, если жена с детьми находятся в Канаде и могут подать на ПМЖ, а муж служит в Украине и приехать в Канаду не может, а когда закончит службу тоже неизвестно. Жена, конечно, имеет полное право подать на ПМЖ и в этом случае ей нужно указывать, что она замужем и вводить всю информацию по супругу (а может даже приложить документы по нему). ОБЯЗАТЕЛЬНО отметить, что супруг НЕ будет ее сопровождать в Канаду на момент получения ПМЖ. В этом случае ПМЖ получат члены семьи в Канаде, но не муж, который находится на Украине. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, даже если муж не сопровождает семью и не будет получать ПМЖ в Канаду, ему нужно будет пройти медкомиссию (этих центров два: в Киеве и во Львове), а также сдать отпечатки пальцев (если он раньше их не сдавал). Это требуется для того, чтобы в дальнейшем жена могла спонсировать мужа на ПМЖ в Канаду. Что интересно, при прохождении медкомиссии в Украине, требуют предъявить военный билет и справку с психдиспансера (такого никогда раньше не было).

Консульские взносы – какие из них могут вам вернуть, даже если ваш файл начали рассматривать?Обычная практика – это невозвращение ваших взносов за оплату рассмотрение пакета на ПМЖ, но все-таки, есть маленькая категория тех оплат, которые вам вернут. Какие это взносы:

• right of permanent residence fee – $ 515. Они подлежат возврату даже если вам отказали в ПМЖ, так как это так называемая оплата за выдачу ПР. Их обычно возвращают на кредитную карточку.

• right of citizenship fee – $100. Их вернут, если вам отказали в гражданстве и переведут обратно на вашу кредитку.

• open work permit fee (LMIA exempt) – $100. Их возвращают, если отказывают в открытой рабочей визе

Отдельный разговор про возврат оплаченных сборов заслуживает категория выходцев из Украины, а также некоторые категории беженцев и переселенцев. Некоторые провинции заморозили оплату рассмотрения номинаций для украинцев (например Альберта и Манитоба).

Канада также всегда рассматривает ПМЖ на детей практически бесплатно, их консульские взносы в разы меньше, чем за взрослых.

Маленькая лайфхак для тех, кто отправляет пакеты на ПМЖ или номинацию, или на любой другой иммиграционный файл по обычной почте. В этом случае у вас не будет доказательств, что ваш файл начали рассматривать достаточно долгое время. Ожидание в этой случае смерти подобно и очень утомляет. Если вы хотите узнать, что ваш файл начали рассматривать, попробуйте сделать возврат уплаченных консульских сборов онлайн. Если министерство иммиграции уже открыло его и внесло в систему – значит у вас высветиться уведомление возврат невозможен, так как ваш файл в рассмотрении.

Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек и Саскачеван, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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