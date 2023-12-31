Исторический снегопад в США в конце 1947 года

За всю историю метеонаблюдений самый жуткий снегопад, который длился трое суток, обрушился на США 29-31 декабря 1947 года.

Все центральные и западные штаты подверглись ударам стихии. В Канаде пострадали Манитоба и Саскачеван, но Онтарио, Квебек и приморские провинции природой были пощажены.

Кроме обильного снега, на США обрушились невиданные для этих краёв морозы. Днём температуры опускались до 20 градусов по Цельсию ниже нуля (привычно для Квебека, но невероятно для Нью-Йорка). Ночью темпертаура доходила до 30 градусов. А 31 декабря 30 градусов ниже нуля было и в разгар дня.

Положение иначе, как катастрофическим, назвать было невозможно. Улицы городов (в первую очередь Нью-Йорка), оказались засыпаны толстым слоем снега, а вот снегоуборчных машин не оказалось. Только город Нью-Йорк сроано мобилизовал 23 тысячи служащих на уборку снега с целью хоть как-то расчистить дороги и дать людям возможность передвигаться.

Из-за морозов погибли не менее 77 человек (скорее всего, больше). Ещё 25 человек были обожжены или ранены осколками стекла в результате взрывов закупоренных труб – давление запертого воздуха выбивало крышки люков, те влетали в окна, разбивали их, а люди получали ранения от осколков. Были ранены и с десяток пожарных, которые вскрывали люки, но иногда их действия вызывали хлопок. Некоторые железные люки долетали даже до 11 этажа, такой силы были взрывы. Ущерб промышленности был нанесён огромнейший.

Только 1 января удалось выпустить на линии ряд автобусных маршрутов, а аэропорт Ла Гуардия возобновил работу на следующий день. Хотя снег падал ещё несколько дней, но его было уже не столь много.

Рекорд выпавшего снега не побит до сео дня – говорят, что толщина покрова за три дня достигла 8 футов (почти 2,5 метра). Возможно, это преувеличение, но фотографии подтверждают, что снега действительно было очень много. И для непривычных к снежным метелям американцев погода стала на самом деле катастрофичной.