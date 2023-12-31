В Канаде трансгендера наградили медалью как борца за инклюзивность

Медаль “За безупречную службу” была вручена Моргану Огеру, трансгендерному активисту из Канады, за его вклад в борьбу за инклюзивность и изменение представлений о правах ЛГБТ.

Огер получил официальное признание как “поборник разнообразия”, который сыграл ключевую роль в борьбе за защиту прав людей на основе гендерной идентичности. В работе над внесением изменений в законодательство Канады, как на местном, так и на федеральном уровне, он добивался защиты от дискриминации.

Представление Огера на награду было сделано еще в 2018 году, хотя причины задержки вручения не разглашались. В то же время, Морган Огер руководил инициативой по отзыву финансирования от муниципалитета Ванкувера в пользу осуществления службы помощи жертвам изнасилований. Этот приют отказывался принимать внутрь своих стен мужчин, даже если те идентифицировали себя как женщины.

В марте 2019 года городской совет Ванкувера принял решение приостановить ежегодную субсидию в размере 34 тысяч долларов в пользу приюта, если они не изменят свою политику в отношении мужчин начиная с 2020 года. Огер утверждал, что приют нарушает муниципальные стандарты равенства и инклюзивности трансгендерных людей, установленные в 2016 году, поскольку не соглашается признавать мужчин женщинами, даже если они так заявляют о себе.

Однако, несмотря на это, приют продолжает успешно функционировать. Ежегодные 34 тысячи долларов, выделенные из муниципального финансирования, были легко компенсированы повышением пожертвований от общественности.