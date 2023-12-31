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Новости В Канаде трансгендера наградили медалью как борца за инклюзивность
Фото: 5ol.ru

В Канаде трансгендера наградили медалью как борца за инклюзивность

Виктория Христова Дек 31, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 41 Просмотров

Медаль “За безупречную службу” была вручена Моргану Огеру, трансгендерному активисту из Канады, за его вклад в борьбу за инклюзивность и изменение представлений о правах ЛГБТ.

Огер получил официальное признание как “поборник разнообразия”, который сыграл ключевую роль в борьбе за защиту прав людей на основе гендерной идентичности. В работе над внесением изменений в законодательство Канады, как на местном, так и на федеральном уровне, он добивался защиты от дискриминации.

Представление Огера на награду было сделано еще в 2018 году, хотя причины задержки вручения не разглашались. В то же время, Морган Огер руководил инициативой по отзыву финансирования от муниципалитета Ванкувера в пользу осуществления службы помощи жертвам изнасилований. Этот приют отказывался принимать внутрь своих стен мужчин, даже если те идентифицировали себя как женщины.

В марте 2019 года городской совет Ванкувера принял решение приостановить ежегодную субсидию в размере 34 тысяч долларов в пользу приюта, если они не изменят свою политику в отношении мужчин начиная с 2020 года. Огер утверждал, что приют нарушает муниципальные стандарты равенства и инклюзивности трансгендерных людей, установленные в 2016 году, поскольку не соглашается признавать мужчин женщинами, даже если они так заявляют о себе.

Однако, несмотря на это, приют продолжает успешно функционировать. Ежегодные 34 тысячи долларов, выделенные из муниципального финансирования, были легко компенсированы повышением пожертвований от общественности.

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