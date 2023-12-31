Владислав Третьяк рассказал о своем новогоднем вечере в консульстве Монреаля

В интервью президент Федерации Хоккея России рассказал о том, что в течение 17 лет подряд не мог праздновать Новый год из-за своей спортивной карьеры. Однако в 1975 году ему удалось нарушить это правило, и он отметил праздник в необычной обстановке.

31 декабря 1975 года состоялась товарищеская встреча между ЦСКА и “Монреалем”. Матч завершился ничьей 3:3. Важно отметить, что в 1989 году Третьяк стал первым советским хоккеистом, который был включен в Зал Славы хоккея в Торонто. В 1997 году его также включили в Зал Славы Международной федерации хоккея, назвав его лучшим хоккеистом XX века.

“Когда я играл в хоккей, я не праздновал Новый год в Советском Союзе в течение 17 лет”, – вспоминал Третьяк. Сначала он выступал в молодежной сборной, которая собиралась в декабре. Затем после турнира на приз “Известий” сборные СССР уезжали в Канаду или США. Только однажды была поездка в Голландию на несколько матчей.

Обычно 31 декабря мы играли. Вы помните легендарный матч “Монреаль” – ЦСКА (3:3)? Только тогда я смог выпить шампанского, потому что следующий матч был назначен на 9 января против “Бостона”. Наш главный тренер Константин Локтев разрешил нам поехать в консульство Монреаля. Там накрыли столы, были наши консулы, и мы отмечали до четырех утра. Там были танцы, звенели бокалы, потому что мы успешно выступили против “Канадиенс”. А на следующий день мы пошли в баню.

С тех пор у нас появилась возможность праздновать новый год “по-человечески”. В остальное время мы проводили большую часть времени в отелях и на льду. Помню, мы отправились в Японию на товарищеский матч против “Виннипег Джетс” в 1977 году, где также присутствовал Бобби Холл. Мы провели две выставочные игры, а затем отправились в Америку.

Организаторы в Японии предложили нам насладиться саке, но ничего не вышло, потому что нам сообщили: “Завтра игра!” Мы смотрели, как канадцы веселятся и делают все, что хотят.

Теперь я отмечаю Новый год дома, на своей даче в Загорянке, вместе со всей семьей, – поделился Третьяк.