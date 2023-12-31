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Новости Чемпионат мира по фигурному катанию-2024 пройдет в Монреале
фото: sportrbc.ru

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024 пройдет в Монреале

Виктория Христова Дек 31, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 36 Просмотров

Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 года, организованный Международным союзом конькобежцев (ISU), пройдет в  Монреале с 18 по 24 марта.

 

Этот город был выбран ISU из шести кандидатов, включая Софию (Болгария), Будапешт (Венгрия), Прагу (Чехия), Братиславу (Словакия), Сан-Хосе (США) и Монреаль (Канада).

В соревнованиях будут представлены четыре дисциплины: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Участие в соревнованиях смогут принять фигуристы из стран, входящих в состав ISU, достигшие 16-летнего возраста к 1 июлю 2023 года.

Каждая страна будет иметь возможность выставить от 1 до 3 участников (пар) в каждой из дисциплин, на основании результатов Чемпионата 2023 года.

Национальные федерации (ассоциации), однако, имеют право выбирать участников соревнований на основании собственных критериев, при условии, что фигуристы достигли минимальной технической оценки элементов на предшествующих международных соревнованиях, проводимых до Чемпионата мира.

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