KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека START – Фильм «Страсти по Матвею». Премьера!

Молодой Матвей, начинающий священник, стремится следовать традициям своего отца и деда, выбрав путь служения в храме. Однако, прежде чем он сможет взять на себя ответственность за новый приход, ему необходимо вступить в брак. До церемонии бракосочетания остается всего месяц, и Матвей начинает поиски подходящей будущей супруги. Однако все принимает неожиданный оборот, когда в его жизнь врывается смелая художница по имени Агата. Ее образ далек от традиционного представления о будущей жене священника. Матвей сталкивается с выбором между своими чувствами и уважением к традициям и обязанностям. Сможет ли он прислушаться к голосу своего сердца или же победят старые нормы и обязанности?

Видеотека Premier – Фильм «СамоИрония судьбы»

Видеотека Premier представляет музыкально-пародийный фильм «СамоИрония судьбы» с участием звёзд шоу-бизнеса и популярных российских комиков. Михаил Галустян, Сергей Жуков, Павел Воля, Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Клава Кока, Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Ольга Серябкина и многие другие – все они собираются в новогоднюю ночь, чтобы показать пародии на самые запоминающиеся эпизоды из любимых советских комедий, иностранных сериалов и музыкальных клипов прошлого года.

Видеотека START – Сериал «Куплю актрису». Премьера!

Ирина Синицина — известная личность в мире актерского искусства, но ее популярность сопровождается высокомерием. Гриша, бывший летчик, теперь работает охранником в телецентре и стремится не упустить ни одной серии, где снимается Ирина, которая, в свою очередь, даже не замечает его внимания. Но жизнь приготовила для Ирины неприятный сюрприз: ее карьера и репутация внезапно рушатся. Преданный поклонник решает предложить Ирине необычный контракт на отношения, получив возможность узнать все аспекты жизни рядом со звездой.

Видеотека Premier – Мультфильм «Чебурашка. Секрет праздника»

Видеотека Premier радует юных зрителей праздничным продолжением любимого мультфильма. «Чебурашка. Секрет праздника» расскажет о том, как Гена и Чебурашка готовятся к приближающемуся Новому году. Они отправляют искать лучшие подарки и украшения, а тем временем неизвестный крадёт их праздничную ёлку. Найденные героями улики ведут к Шапокляк. Теперь им нужно успеть вернуть пропажу до наступления Нового года.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

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