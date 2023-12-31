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Жуткий и смертельно опасный китайский дракон.

Легенда об ожившем драконе

Megan Jorgensen Дек 31, 2023 Авторы, Культура, шоу-бизнес, Меган Хорхенсен, Притчи, Рождество и Новый год 1 комментарий 683 Просмотров

Легенда об ожившем драконе, нарисованным гениальным художником

Легенда о художнике Ву Дао Цзы, нарисовавшем дракона, который открыл глаза и ожил, благодаря таланту художника.

Грядёт Год Дракона! Говорят, Дракон – весьма  своенравный знак, тяготеющий к мистике. По восточным понятиям дракон совершенно не злой. Наоборот, он представляет гармонию Неба и Земли. А посему уместно напомнить древнюю, но вечно юную правдивую (совершенно правдивую!) историю о художнике и драконе. Хотя, по правилу, год Дракона наступает чуть позже, но всё равно в 2024 году. Посему – празднуем!

В 10 веке нашей эры в Китае жил художник Ву Дао Цзы (написание имени латинскими буквами – Wu Daozi). До сих пор он считается непревзойденным, самым выдающимся художником за всю историю Китая. Легенда гласит, что однажды Ву Дао Цзы был приглашен к императору, который попросил нарисовать дракона. Художник исполнил просьбу повелителя. Все были ошеломлены мастерством гения – дракон выглядел как живой, его шкура переливалась на солнце, дыхание его, казалось, шевелило холст, он готов был взлететь в небо по малейшему повелению, но… у дракона не было глаз!

Император задал недоуменный вопрос: – Где же глаза? Неужто великий художник забыл их нарисовать?

Ву Дао Цзы ответил, что если нарисует и глаза, то дракон улетит. Император стал настаивать… Художник нарисовал глаза и дракон улетел.

Записи о событии можно прочитать в официальных хрониках и отчетах китайской империи, наряду со списками собранных налогов и отчетами о построенных дорогах. То ли древние не делали различия между повседневными делами и магией, то ли и впрямь в те времена оживали нарисованные на холсте драконы.

Изучаем вдумчиво,  размышляем над тайнами мироздания!

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Один комментарий

  1. Николь
    Дек 26, 2020 в 01:02

    В Китае нарисованный дракон ожил, в Греции статуя. Потом ещё Каменный гость, Венера Ильская. Сказания, легенды, архивы. Давно это было.

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