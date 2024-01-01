Новогоднее поздравление генерального консула РФ в Монреале Александра Александровича Носкова

Дорогие соотечественники!

От все души поздравляем всех россиян, проживающих в городе Монреаль и провинции квебек, с наступающими Новым 2024 гом и Рождеством Христовым!

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!

В марте следующего года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Россиянам предстоит сделать выбор, который определит будущее нашей страны.

Верим, что испытания и вызовы, с которыми столкнулась наша Родина в последние годы, сделают ее крепче и сильнее, а в каждой семье наших сограждан воцарятся счастье и процветание!

С Новым Годом!