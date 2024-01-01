Королева Дании Маргарет Вторая объявила об отречении от престола

После пятидесяти двух лет на королевском посту, Маргарет Вторая устала и решила уйти в отставку. Новость вызвала шок у подданных.

Итак, 31 декабря пришла новость, которая буквально потрясла датское королевство, да и не только его – все европейские дворы ахнули в ошеломлении.

В своём традиционном новогоднем послании Королева Дании Маргрет Вторая объявила об отречении от престола. Она оставит трон и снимет корону 14 января 2024 года, через две недели. Маргрет II уходит на покой после пятидесяти двух лет нахождения у власти. Корону она передаёт своему старшему сыну Фредереку, который пока ещё, в течение двух недель, остаётся наследником престола.

Новый “почти король” родился 26 мая 1968 года, то есть, ему 55 лет, мужчина в расцвете сил. Нынешней же королове 83 года, а на престол она вступила в 1972 года.

У Маргрет самый большой стаж на королевской должности (до кончины этот рекорд принадлежал королеве Канады Елизавете Второй). Маргрет вдова, её супруг скончался в 2018 году. В последние годы её здоровье пошатнулось, ей сделали операцию спины, она была вынуждена сократить до минимума рабочее время. И как она заявила в Новогоднем послании – “Я решила, что наступил тот момент, когда я должна передать ответственность следующему поколению”.

Как и повсюду в Европе (и в Канаде), реальная власть находится в руках Парламента и назначаемого им правительства, а монарх являятся символом, объединяющим народ, представляя страну, как высшее звено политической системы. Но значение института монархии переоценить сложно, особенно, если речь идёт о монархии Дании, одной из старейших монархических династий в мире. Народ Дании, в массе своей, ассоциирует государство со своей королевой, поэтому известие об её уходе на покой вызвало настоящий шок.

Итак, королева устала и желает удалиться на покой от дел мирских. Пожелаем ей долгих лет спокойной и хорошей жизни на пенсии.