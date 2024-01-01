Голливуд восстанавливает свои позиции: кассовые сборы 2023 года приближаются к допандемическому уровню

















В 2023 году Голливудская киноиндустрия демонстрирует заметный подъем, хотя и не достигла допандемических показателей. С общим объемом продаж билетов в 9 миллиардов долларов, год завершился с улучшением по сравнению с 2022 годом, но все еще на 2 миллиарда меньше, чем до пандемии.

Взлеты и Падения Кинопроката

В центре внимания оказался мюзикл “Вонка” Пола Кинга с Тимоти Шаламе, занявший лидирующие позиции по кассовым сборам. Фильм заработал 24 миллиона долларов за третий уик-энд проката. В то же время, “Аквамен и затерянное королевство” столкнулся с трудностями, собрав 19,5 миллионов во второй уик-энд.

Особое внимание заслуживает “Цвет фиолетовый”, экранизация мюзикла 2005 года, с дебютным сбором в 18 миллионов долларов. Картина с Фантазией Баррино, Тараджи П. Хенсон и Даниэль Брукс в главных ролях показала обнадеживающие результаты.

Летний Пик и Забастовки

Лето 2023 года выделилось благодаря успеху фильмов “Барби” и “Оппенгеймер”, которые установили рекорды кассовых сборов. Однако забастовки актеров и писателей привели к задержке релиза ряда ожидаемых фильмов, включая “Дюна: Часть II”, сократив осеннюю линейку премьер.

Голливудские Надежды на 2024 Год

С учетом задержек в производстве, вызванных забастовками, киноиндустрия сталкивается с дополнительными вызовами в 2024 году. Перенесены такие крупные релизы, как “Миссия невыполнима: Смерти” и “Человек-паук: Через вселенные”. После трудного года для Marvel и серии менее успешных фильмов, Голливуд сталкивается с необходимостью адаптации к изменяющимся вкусам публики.

В целом, 2023 год оказался периодом восстановления для киноиндустрии, демонстрируя постепенное возвращение к допандемическому уровню. Голливуд продолжает искать пути привлечения зрителей, несмотря на текущие сложности и изменения в предпочтениях аудит