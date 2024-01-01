Эти изменения являются частью пенсионной реформы, начавшейся в 2019 году и включающей поэтапное внедрение расширенных льгот в CPP и Пенсионный план Квебека (QPP), направленных на увеличение финансовой поддержки для канадцев после выхода на пенсию.
В 2024 году вводится новый лимит доходов в CPP. Работники, зарабатывающие свыше установленной суммы, подлежат дополнительным вычетам из заработной платы.
По словам старшего консультанта по благосостоянию Алима Дханджи из Assante Wealth Management в Ванкувере, основной целью этих изменений является улучшение финансовой стабильности будущих пенсионеров.
Ранее, работники вносили фиксированную часть своего дохода в CPP до максимальной суммы, которая ежегодно увеличивалась.
Самозанятые работники выплачивали как долю работника, так и долю работодателя.
С 2024 года расширенный пенсионный план предусматривает два потолка доходов.
Первый уровень остается аналогичным прежней системе, с установленным правительством порогом в 68 500 долларов США.
Новый второй уровень взноса применяется к доходам, превышающим эту сумму, но не более 73 200 долларов США.
Работники из этой группы платят дополнительные 4% от своего дохода второго уровня.
Это означает максимум 188 долларов дополнительных отчислений из заработной платы в 2024 году для тех, кто зарабатывает свыше 73 200 долларов США.
Дханджи подчеркивает, что новые изменения не затрагивают критерии получения пенсии по старости и другие пособия. Он также отмечает, что новый порог повлияет как на работодателей, так и на работников из-за увеличения взносов.
Работодатели уже сталкивались с повышением взносов с 2019 года. Согласно политике, канадские работодатели и работники разделяют пенсионные взносы. Самозанятые несут ответственность за выплату обеих частей.
«Эти изменения предназначены для долгосрочного блага работников, обеспечивая им финансовую стабильность при выходе на пенсию», — говорит Дханджи.
Расширенная политика CPP, вводимая поэтапно, направлена на значительное увеличение пенсионных доходов канадцев, особенно для молодых работников, выходящих на пенсию через десятилетия.