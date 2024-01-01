Новые правила в пенсионных отчислениях в Канаде в 2024 году: что нужно знать среднестатистическим работникам

С понедельника, 1 января 2024 года работники среднего класса в Канаде столкнутся с изменениями в Пенсионном плане Канады (CPP), в результате которых большая часть их зарплаты будет направлена на пенсионные отчисления

Эти изменения являются частью пенсионной реформы, начавшейся в 2019 году и включающей поэтапное внедрение расширенных льгот в CPP и Пенсионный план Квебека (QPP), направленных на увеличение финансовой поддержки для канадцев после выхода на пенсию.

В 2024 году вводится новый лимит доходов в CPP. Работники, зарабатывающие свыше установленной суммы, подлежат дополнительным вычетам из заработной платы.

По словам старшего консультанта по благосостоянию Алима Дханджи из Assante Wealth Management в Ванкувере, основной целью этих изменений является улучшение финансовой стабильности будущих пенсионеров.

Ранее, работники вносили фиксированную часть своего дохода в CPP до максимальной суммы, которая ежегодно увеличивалась.

Самозанятые работники выплачивали как долю работника, так и долю работодателя.

С 2024 года расширенный пенсионный план предусматривает два потолка доходов.

Первый уровень остается аналогичным прежней системе, с установленным правительством порогом в 68 500 долларов США.

Новый второй уровень взноса применяется к доходам, превышающим эту сумму, но не более 73 200 долларов США.

Работники из этой группы платят дополнительные 4% от своего дохода второго уровня.

Это означает максимум 188 долларов дополнительных отчислений из заработной платы в 2024 году для тех, кто зарабатывает свыше 73 200 долларов США.

Дханджи подчеркивает, что новые изменения не затрагивают критерии получения пенсии по старости и другие пособия. Он также отмечает, что новый порог повлияет как на работодателей, так и на работников из-за увеличения взносов.

Работодатели уже сталкивались с повышением взносов с 2019 года. Согласно политике, канадские работодатели и работники разделяют пенсионные взносы. Самозанятые несут ответственность за выплату обеих частей.

«Эти изменения предназначены для долгосрочного блага работников, обеспечивая им финансовую стабильность при выходе на пенсию», — говорит Дханджи.

Расширенная политика CPP, вводимая поэтапно, направлена на значительное увеличение пенсионных доходов канадцев, особенно для молодых работников, выходящих на пенсию через десятилетия.