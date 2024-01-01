Напряженность на корейском полуострове: Северная Корея угрожает уничтожением противников

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна готова «полностью уничтожить» США и Южную Корею в случае провокации, как сообщают государственные СМИ.

Это заявление следует в период усиления напряженности на Корейском полуострове и в преддверии президентских выборов в США в 2024 году.

По мнению экспертов, Ким, возможно, рассчитывает использовать свой расширенный ядерный арсенал для давления на Соединенные Штаты, особенно в случае переизбрания бывшего президента Дональда Трампа.

На недавнем пятидневном собрании правящей партии Ким объявил о планах запуска военных шпионских спутников, увеличении производства ядерных материалов и разработке ударных дронов, что, как считают аналитики, призвано усилить его позиции в дипломатических переговорах с США.

В своем обращении к военным командирам Ким подчеркнул необходимость усиления ядерного потенциала для защиты национальной безопасности, что указывает на продолжение его программы ядерного вооружения.

Официальное Корейское информационное агентство передает, что Ким обвинил США и другие “враждебные силы” в военной конфронтации. Ким заявил, что его армия готова нанести смертельный удар, мобилизуя все возможные средства, в случае военного столкновения.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, в свою очередь, в новогоднем обращении заявил о планах усиления вооруженных сил страны для превентивного, противоракетного и ответного удара в ответ на угрозу Северной Кореи.

Ким также обвинил Южную Корею в “гемиплегическом пороке развития” и назвал ее “подчиненным колониальным государством”. Он подчеркнул готовность использовать ядерное оружие для подавления Южной Кореи в случае конфликта.

Министерство обороны Южной Кореи предупредило, что в случае попытки Северной Кореи применить ядерное оружие, вооруженные силы Южной Кореи и США примут меры, которые приведут к краху правительства Кима.

Размер ядерного арсенала Северной Кореи остается предметом дискуссий среди экспертов, оценки варьируются от 20–30 до более чем 100 ядерных бомб.