Трагедия в Монреале: два пешехода погибли в результате наезда в новогоднюю ночь

Департамент полиции Монреаля сообщил, что авария произошла недалеко от пересечения бульваров Анри-Бурасса и Акади.
В результате столкновения два человека погибли на месте.
Подозреваемый водитель, 23-летний молодой человек, после совершения наезда продолжил движение и в итоге остановился на бульваре Анри-Бурасса у улицы Дютрисак.
После этого он покинул автомобиль и попытался скрыться пешком, однако был быстро найден и арестован полицейскими.
По данным правоохранительных органов, в понедельник утром подозреваемому предстоит встреча с полицией, где будут выяснены все обстоятельства происшествия.
Этот случай вызвал шок и огорчение среди жителей Монреаля, особенно в свете того, что трагедия произошла в новогоднюю ночь, традиционно считающуюся временем радости и празднования. Власти призывают всех водителей к ответственности на дороге и усиленной бдительности, особенно в праздничные дни.