Трагедия в Монреале: два пешехода погибли в результате наезда в новогоднюю ночь

В первые часы 2024 года, около 1:30 утра понедельника, произошло страшное событие в районе Ахунчик-Картьервиль в Монреале. Два пешехода были сбиты насмерть водителем, который после инцидента скрылся с места происшествия.

Департамент полиции Монреаля сообщил, что авария произошла недалеко от пересечения бульваров Анри-Бурасса и Акади.

В результате столкновения два человека погибли на месте.

Подозреваемый водитель, 23-летний молодой человек, после совершения наезда продолжил движение и в итоге остановился на бульваре Анри-Бурасса у улицы Дютрисак.

После этого он покинул автомобиль и попытался скрыться пешком, однако был быстро найден и арестован полицейскими.

По данным правоохранительных органов, в понедельник утром подозреваемому предстоит встреча с полицией, где будут выяснены все обстоятельства происшествия.

Этот случай вызвал шок и огорчение среди жителей Монреаля, особенно в свете того, что трагедия произошла в новогоднюю ночь, традиционно считающуюся временем радости и празднования. Власти призывают всех водителей к ответственности на дороге и усиленной бдительности, особенно в праздничные дни.