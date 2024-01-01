Трагический пожар в Хэмпстеде: ребенок и его отец борются за жизнь

Согласно последним данным, инцидент произошел около 22:00 по местному времени в здании на Шемен-де-ла-Кот-Сен-Люк.
Лили Меркури, репортер Noovo News, сообщает, что пламя быстро охватило здание, заставив жителей экстренно эвакуироваться.
В результате пожара пострадали как минимум пять человек, большинство из которых получили легкие травмы.
Кэролайн Шеврефилс, представитель департамента полиции города Монреаля, сообщила, что прибывшие на место пожарные обнаружили ребенка и мужчину без сознания внутри здания. Они были немедленно доставлены в больницу.
По данным Службы полиции города Монреаля (СПВМ), причиной пожара, по всей видимости, стала случайность.
Этот инцидент вызвал большое беспокойство среди местного населения, особенно в связи с тем, что он произошел в канун Нового года, времени, когда многие семьи собираются вместе для празднования.
Власти проводят расследование для выяснения точных обстоятельств происшествия и предпринимают меры по предотвращению подобных трагедий в будущем.