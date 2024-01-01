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Новости Трагический пожар в Хэмпстеде: ребенок и его отец борются за жизнь

Трагический пожар в Хэмпстеде: ребенок и его отец борются за жизнь

Denis Dankoff Янв 1, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 78 Просмотров

Пятилетний ребенок и его 36-летний отец оказались в критическом состоянии после Пятилетний ребенок и его 36-летний отец оказались в критическом состоянии после страшного пожара, произошедшего в Хэмпстеде на Западном острове Монреаля вечером в воскресенье, накануне Нового года., произошедшего в Хэмпстеде на Западном острове Монреаля вечером в воскресенье, накануне Нового года.

Согласно последним данным, инцидент произошел около 22:00 по местному времени в здании на Шемен-де-ла-Кот-Сен-Люк.

Лили Меркури, репортер Noovo News, сообщает, что пламя быстро охватило здание, заставив жителей экстренно эвакуироваться.

В результате пожара пострадали как минимум пять человек, большинство из которых получили легкие травмы.

Кэролайн Шеврефилс, представитель департамента полиции города Монреаля, сообщила, что прибывшие на место пожарные обнаружили ребенка и мужчину без сознания внутри здания. Они были немедленно доставлены в больницу.

По данным Службы полиции города Монреаля (СПВМ), причиной пожара, по всей видимости, стала случайность.

Этот инцидент вызвал большое беспокойство среди местного населения, особенно в связи с тем, что он произошел в канун Нового года, времени, когда многие семьи собираются вместе для празднования.

Власти проводят расследование для выяснения точных обстоятельств происшествия и предпринимают меры по предотвращению подобных трагедий в будущем.

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