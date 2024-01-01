Сотни канадцев отметили наступление 2024 года необычным образом — участием в традиционном заплыве «белого медведя», который проходил в различных регионах страны в понедельник.

Эта традиция, призванная противостоять январскому холоду, предполагает купание в холодных водах в честь Нового года.

Джоани МакНелли из Саквилля, Новая Шотландия, приняла участие в заплыве на пляже Квинсленд, что на южном побережье Новой Шотландии.

Этот смелый поступок был ее давней новогодней целью. Дэйв Мораш, также из Саквилля, отметил, что это был самый холодный из всех его заплывов за последние шесть лет.

Мораш рассказал, что он и группа его коллег-учителей старших классов традиционно принимают участие в этом мероприятии с 2018 года.

Однако в этом году в Новый год температура впервые опустилась ниже нуля.

Ожидается, что похожие мероприятия, многие из которых проводятся с целью сбора средств для благотворительных организаций, пройдут в течение дня в Шарлоттауне, Сент-Джоне, Нью-Брансуике, Оквилле, Онтарио и Ванкувере.

Температура воздуха составляла около -5°C, когда г-жа МакНелли и ее одиннадцать смелых товарищей сняли зимние пальто, варежки и шапки, чтобы броситься в ледяные волны.

Этот ежегодный ритуал является не только тестом на выносливость, но и символизирует начало нового года с новой энергией и мужеством, столь необходимыми для преодоления трудностей.