Рождение первого ребенка 2024 года в Квебеке: Милан Лагасе пришёл в этот мир

В канун Нового 2024 года, ровно в 00:01 1 января, в Отауае родился мальчик по имени Милан Лагасе, весом 6,99 фунта.

Это событие сделало его первым ребенком, родившимся в этом году в провинции Квебек, как сообщает CISSS de l’Outaouais.

Рождение Милана оказалось значимым событием, поскольку ранее утром канадская пресса сообщала о рождении первого ребенка в Медицинском центре Университета Макгилла (MUHC) в Монреале. Однако, как выяснилось, маленькая Лина-Мария Бен Амор, родившаяся в MUHC, пришла на свет позже, в 3:19 ночи.

Семья малыша Милана и весь медицинский персонал, участвовавший в родах, чувствуют себя хорошо и делятся радостными эмоциями от такого замечательного начала нового года. Рождение первого ребенка в году всегда остается особенным моментом, наполненным надеждами и пожеланиями на будущее как для ребенка, так и для его семьи.

Это радостное событие стало поводом для празднования не только для семьи Лагасе, но и для всей провинции Квебек, символизируя начало нового года и новой жизни.