Конфликт приоритетов в Канаде, или кто главнее – губернатор или епископ

К предстоящим праздникам: из истории политических дрязг и интриг в Канаде. Кто в стране самый главный.

В конце XVIIe века в Канаде (официально в те времена страна, точнее, французская колония, носила название Новой-Франции,но термин “Канада” употреблялся регулярно) разразился страшный скандал, который поставил колонию на грань гражданской войны.

А всё дело было в споре и дрязгах по поводу того, кто за кем должен входить в кафедральный собор во время торжественных шествий. Первым идёт епископ или губернатор колонии? А третьим премьер-министр (intendant)? Или заместитель епископа? И так далее, по порядку. Входили же в собор гуськом, друг за дружкой. Вот и началась драка за приоритет. Дело ведь не только в личной гордыне и возможности похвастаться, мол, я главнее всех! Дело в том, чтобы показать, кто в стране хозяин, а кто подчинённый, кого подданные слушаться обязаны, к кому на поклон в первую очередь идти. Конфликт продолжался несколько лет. В истории события остались известны как «Конфликт приоритетов».

В ходе разбирательств доошло до хватания за грудки:

– «А ты кто такой? Да я с самим королём ручкаюсь!»

– «Да твой король для меня никто, у меня сам Папа римских в дружбанах, ты понял?»

Война не случилась по простой причине – несколько девушек из высшего света станцевали на ступеньках собора зажигательный танец в знак протеста против губернатора и епископа (“губернатор – уходи, сними налоги, епископ – отменяй ограничения на балы”). Тут все ветви власти объединились в священном негодовании, ослушниц повязали (в истории это дело известно, как «бунт дам высшего света»), начальство между собой замирилось. Налоги, правда уменьшили и ограничения на приёмы и балы сняли. Поняли, что лучше не ссориться, а как-то договориться. На том дело и завершилось.