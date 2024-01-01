Канадские Вооруженные Силы перед лицом новых вызовов: взгляд Командующего Объединенным Оперативным Командованием

Вице-адмирал Боб Охтерлони, командующий Объединенным оперативным командованием Канады, поделился своими мыслями о текущей ситуации и предстоящих вызовах для канадских вооруженных сил.

По его мнению, канадцы «слишком довольны» своей безопасностью, что может привести к недостаточной подготовке к будущим кризисам.

Охтерлони отметил, что 2023 год был напряженным, с задачами по координации воздушной репатриации канадцев из Судана и Израиля, планировании эвакуации в Ливане и Гаити, а также управлению запросами на военную помощь внутри страны.

Вице-адмирал выразил озабоченность по поводу растущего давления на канадские вооруженные силы и недостаточного внимания общественности к глобальным проблемам безопасности.

Охтерлони обратил внимание на ряд международных проблем, включая российское вторжение на Украину и военные действия Израиля в секторе Газа, серию переворотов в Африке, напряженность на Балканах и проблемы в Южной Америке.

По его мнению, эти события свидетельствуют о значительном ухудшении глобальной обстановки в сфере безопасности и обороны.

Командующий также выразил обеспокоенность относительно восприятия Канады ее союзниками. Он указал на сомнения союзников в надежности Канады как партнера и в ее способности увеличить военные инвестиции до необходимого уровня.

Страны-члены НАТО договорились тратить не менее 2% своего ВВП на оборону, но Канада пока не представила план по достижению этого порога.

Охтерлони также подчеркнул проблему нехватки кадров в канадских вооруженных силах, ссылаясь на около 16 000 вакансий и отметив, что набор персонала является приоритетом.

Он указал на необходимость долгосрочных усилий по укреплению численности вооруженных сил и подготовке военнослужащих к возможному развертыванию.

Наконец, Охтерлони поднял вопрос о роли армии в реагировании на стихийные бедствия, предложив провести критические дебаты о возможном переходе ответственности к агентствам по чрезвычайным ситуациям.

Он заверил, что вооруженные силы будут продолжать отвечать на запросы правительства, но подчеркнул необходимость компромиссов внутри вооруженных сил и правительства.