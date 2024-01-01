Памятник “Умирающий Лев”

Рассказ об одном из самых трагических памятников искусства – о скульптуре Умирающий Лев в Швейцарии.

Что может быть лучше, чем отдохнуть в первые дни нового года от забот, если вы живёте в стране, которая пока ещё не испытывает ежедневных бомбёжек и других ужасов войны или разрушительных землетрясений?

Эта работа называется “Умирающий лев”. Лев умирает, пронзённый дротиком, около него разбитая королевская лилия. Памятник установлен в Люцерне, Швейцария.

Скульптура была создана в 1821 датским скульптором Бертелем Торвальдсеном. Установлена в память нескольких сот швейцарских гвардейцев, павших при обороне королевского дворца в Париже 10 августа 1792 года, в день фактического свержения французской монархии (14 июля 1789 года – начало Революции, день взятия Бастилии, а монархия была окончательно низвержена именно 10 августа 1792 года).

По разным данным, в тот день погибли не менее пятиста швейцарцев, бойцов королевской гвардии, личной охраны королевской семьи. Скорее всего, убито было до семиста гвардейцев.

По легенде, когда комиссар рабочих отрядов, некий Chaussette (скорее всего, кличка, связанная с дурным запахом его ног, но это свидетельства не самых беспристрастных современников) предложил швейцарцам сдаться, – “положение ведь у вас безвыходное, вас окружают десятки тысяч повстанцев, сдавайтесь и уходите””, командир гвардейцев сокрушённо пожал плечами: – “Да мы бы с удовольствием сдались, но сами понимаете, присяга у нас. Не можем-с. Приступайте к штурму, господа.” И развёл руками, мол, рады бы, да честь не позволяет. Штурм был недолог, сотни защитников дворца погибли, в плен попали лишь раненые.

Раненых, попавших в плен, “судили” по приказу Chaussette тут же и мгновенно расстреляли. “Суд” был “коллективным”, над всеми сразу, проходил в течение 5 минут. Всех “приговорили к смертной казни за преступления” и расстреляли 10 минут после захвата.

Кроме швейцарцов во дворце и в городе в этот день погибли ещё до двух тысяч человек. Многих убили в тюрьмах, где содержали “врагов народа”, других убивали на улицах – их определяли по разным признакам – ладони без мозолей (так убили нескольких рабочих часовщиков), следы от ношения парика (полоска на коже), богатые одежды и прочее. Особенно отличился коммиссар Шосет, лично зарубивший, кроме гвардейцев, и несколько десятков монахинь, обвинённых в поддержке “кровавой королевской власти”. Начало якобинской диктатуры. Впереди 1793 год.