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Новости Трагическая авария с подростком на квадроцикле в Ланодьере

Трагическая авария с подростком на квадроцикле в Ланодьере

Denis Dankoff Янв 2, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 64 Просмотров

В Нотр-Дам-де-ла-Мерси, в регионе Ланодьер, произошла серьезная авария, в результате которой 14-летний подросток оказался в критическом состоянии.

Инцидент произошел в воскресенье днем, когда подросток потерял управление над своим вездеходом (ATV).

Службы экстренной помощи были вызваны на перекресток улиц Нотр-Дам-де-ла-Мерси и Шемен-де-Виорн около 14:00 после сообщения о перевернувшемся квадроцикле.

Катрин Бернар, представитель Sûreté du Québec (SQ), сообщила, что по первоначальной информации, водитель управлял вездеходом в одиночку и возможно потерял контроль над транспортным средством.

Молодой водитель был срочно доставлен в больницу, и его состояние вызывает серьезные опасения.

«Мы рассматриваем возможность, что скорость могла сыграть ключевую роль в этом инциденте, а также факт, что водитель был без защитного шлема», — добавила Бернар.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место был направлен полицейский, прошедший специальную подготовку по расследованию столкновений. Власти продолжают расследование, чтобы полностью понять причины этой трагедии.

Этот инцидент подчеркивает важность соблюдения мер безопасности при управлении вездеходами, включая использование защитного шлема и соблюдение скоростного режима. Подробности расследования будут предоставлены по мере их поступления.

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