Семейная пара из Франции не может получить статус ПМЖ из-за забастовки
Хотя мнения по поводу бастующих, причин многонедельных вынужденных каникул, отношения к забастовке самые разные, но по меньшей мере одна семейная пара не может теперь и слышать об организаторах этого действа.
Речь о семейной паре иммигрантов из Франции – Томасе и Джесски Серадель (Thomas и Jessica Seradelle), которые переехали в Квебек в 2022 году, то есть, чуть более года назад. Деньги собрали, продав собственный дом на юге Франции, и купили дом в городе Квебек (квартал Charlesbourg).
Проблем начались в первую же зиму, когда из-за снегопада была прекращена подача электричества, и семья вынуждена была десять дней жить в холодном доме, не имея возможности даже приготовить еду. И оба взрослых, и их двое детей (младшему всего лишь годик) спали вместе, стараясь хоть как-нибудь согреться. Наконец-то, жизнь наладилась, показалось, что основные вопросы решены.
Но не тут-то было. Семья прибыла в Канаду после получения Джессикой права на учёбу. Право на работу Томаса получено в связи с тем, что его супруга учится в Квебеке. У детей есть гостевая виза.
Семья решила подать заявление на ПМЖ. Заметим, что Томас по профессии техник по ремонту электроники, в первую очередь, специализирутся на медицинском оборудовании – его знания крайне необходимы. К тому же он изучает Искусственный Интеллект.
Разрешения на временное нахождение в Канаде истекает в марте 2024 года. Казалось бы, всё шло нормально.
Джессика учится в одном из учебных центров (в сежепе) города Квебек. В январе она должна была сдать экзамены. Дальше она должна была пройти производственный стаж, после чего получить диплом и подать документы на ПМЖ. Кстати, место для прохождения стажа она уже нашла, всё было готово к оформлению.
Но тут разразилась забастовка. Никакой учёбы, никаких экзаменов, никакого оформления стажа.
Как главный заявитель, Джессика обязана предоставить соответствующие документы, подтверждающие факт учёбы и успешного её завершения. Но документов нет, завершить учёбу она не не может, и к марту точно не успеет. Сократить время стажа нельзя, а следовательно, диплом в марте получен не будет.
Таким образом, статус студента истекает, а для получения статуса постоянного жителя оснований нет (факт наличия скромного домика не даёт оснований для получения статуса). Томас теряет право на работу, дети теряют право на учёбу в школе. Вот бог – а вот порог!
Наверно, иммиграционные службы и семья новых колонистов, блестяще владеющих французским языком, совместно найдут выход. Но нервов затрачено будет ещё немало. Спасибо борцам за народное счастье, говорит семья.
вангую премьер министр даст денег перед выборами народу он это схавает и его выберут