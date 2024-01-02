Семейная пара из Франции не может получить статус ПМЖ из-за забастовки

Не самые приятные новогодние приключения французских иммигрантов в Квебеке из-за бессрочной забастовки.

Хотя мнения по поводу бастующих, причин многонедельных вынужденных каникул, отношения к забастовке самые разные, но по меньшей мере одна семейная пара не может теперь и слышать об организаторах этого действа.

Речь о семейной паре иммигрантов из Франции – Томасе и Джесски Серадель (Thomas и Jessica Seradelle), которые переехали в Квебек в 2022 году, то есть, чуть более года назад. Деньги собрали, продав собственный дом на юге Франции, и купили дом в городе Квебек (квартал Charlesbourg).

Проблем начались в первую же зиму, когда из-за снегопада была прекращена подача электричества, и семья вынуждена была десять дней жить в холодном доме, не имея возможности даже приготовить еду. И оба взрослых, и их двое детей (младшему всего лишь годик) спали вместе, стараясь хоть как-нибудь согреться. Наконец-то, жизнь наладилась, показалось, что основные вопросы решены.

Но не тут-то было. Семья прибыла в Канаду после получения Джессикой права на учёбу. Право на работу Томаса получено в связи с тем, что его супруга учится в Квебеке. У детей есть гостевая виза.

Семья решила подать заявление на ПМЖ. Заметим, что Томас по профессии техник по ремонту электроники, в первую очередь, специализирутся на медицинском оборудовании – его знания крайне необходимы. К тому же он изучает Искусственный Интеллект.

Разрешения на временное нахождение в Канаде истекает в марте 2024 года. Казалось бы, всё шло нормально.

Джессика учится в одном из учебных центров (в сежепе) города Квебек. В январе она должна была сдать экзамены. Дальше она должна была пройти производственный стаж, после чего получить диплом и подать документы на ПМЖ. Кстати, место для прохождения стажа она уже нашла, всё было готово к оформлению.

Но тут разразилась забастовка. Никакой учёбы, никаких экзаменов, никакого оформления стажа.

Как главный заявитель, Джессика обязана предоставить соответствующие документы, подтверждающие факт учёбы и успешного её завершения. Но документов нет, завершить учёбу она не не может, и к марту точно не успеет. Сократить время стажа нельзя, а следовательно, диплом в марте получен не будет.

Таким образом, статус студента истекает, а для получения статуса постоянного жителя оснований нет (факт наличия скромного домика не даёт оснований для получения статуса). Томас теряет право на работу, дети теряют право на учёбу в школе. Вот бог – а вот порог!

Наверно, иммиграционные службы и семья новых колонистов, блестяще владеющих французским языком, совместно найдут выход. Но нервов затрачено будет ещё немало. Спасибо борцам за народное счастье, говорит семья.