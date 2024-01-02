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Новости В Мире Краткая история песни “Миллион алых роз”
Puga
Великая певица исполняет Миллион Алых роз впервые. Кадр из записи.

Краткая история песни “Миллион алых роз”

Megan Jorgensen Янв 2, 2024 В Мире, История, Культура, шоу-бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости России, Украины и стран бывшего СССР, Общество, Хорошие новости Оставить комментарий 64 Просмотров

История песни “Миллион алых роз”

Как родилась знаменитая песня “Миллион Алых Роз”, которой принесла известность великая певица Алла Пугачёва.

Пока праздники, будем отдыхать и расскажем об этой песне:

Если кто-то из бывшего СССР скажет, что не слышал песню “Миллион алых роз” в исполнении Дивы – Аллы Пугачёвой, великой российской певицы, то смело хватайте его – вражеский шпион! Советский человек, да и постсоветский человек не может песню не знать!

И на самом деле песня “Миллион алых роз” — одна из самых известных и любимых песен в репертуаре Аллы Пугачевой

Но на самом деле история песни малоизвестна, хотя и любопытна. Музыку к песне написал Раймонд Паулс, известный латышский композитор. За основу он взял народную латышскую мелодию песни матери, которая поёт о дочке и надежде на её хорошую жизнь. Впервые песня была исполнена в Риге в 1980 году латышской певицей Алией Кукеле:

Затем песню стала исполнять другая латышская певица Лариса Мондрус (она была очень популярна в СССР в начале 80ых годов, но затем эмигрировала в Германию, после чего её убрали отовсюду, даже пластинки изъяли из магазинов). Вот исполнение Мондрус 1981 года:

Два года спустя Паулс, который дружил с Пугачёвой, решил подарить песню ей. Слова — совершенно иные, никак не связанные с оригинальной версией, написал Андрей Вознесенский, один из ведущих российских поэтов.

И тут песня и стала знаменитой! Именно благодаря Алле.

До сих пор кто-то шпыняет Диву, мол, плагиат. Ерунда, конечно. Потому что песню ей передал автор-композитор, а слова написал поэт по просьбе Паулса. Впрочем, альтернативно умные люди в чём-только Аллу не обвиняют. А у некоторых депутатов Думы и дипломатов хватает ума требовать её ареста. Бывает, не зря Кащенко существует.

Ни Кукеле, ни Мондрус Аллу тоже ни в чём не обвиняли, наоборот – Лариса Мондрус исполнила песню на русском в окончательном варианте. Прошло более сорока лет, но до сих пор песня знаменита.

Существует вариант на французском, где слова отражают текст Вознесенского, то есть это вольный перевод:

Есть легенда, согласно которой слова на русском посвящены реальной истории любви известного армянского художника Николая Абгаряна и актрисы Валентины Карпинской. Якобы, Абгарян был настолько влюблен в Карпинскую, что продал все свое имущество, чтобы купить ей миллион красных роз. Правдива ли история, кто знает. Но красива!

Итак Алла Пугачёва впервые исполнила свою песню в 1982 году. И проникновенная мелодия, и романтичный текст превратили её у одну из самых популярных песен в Советском Союзе. Популярность: “Миллион алых роз” стала одной из визитных карточек Аллы Пугачевой.

Эта песня является примером того, как музыкальное искусство может вдохновлять и вызывать глубокие эмоции у слушателей, оставаясь актуальной на протяжении многих лет.

И наконец, на сцене великая Алла Пугачёва! Исполнение 1982 года! Наслаждайтесь!

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