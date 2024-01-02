История песни “Миллион алых роз”

Как родилась знаменитая песня “Миллион Алых Роз”, которой принесла известность великая певица Алла Пугачёва.

Пока праздники, будем отдыхать и расскажем об этой песне:

Если кто-то из бывшего СССР скажет, что не слышал песню “Миллион алых роз” в исполнении Дивы – Аллы Пугачёвой, великой российской певицы, то смело хватайте его – вражеский шпион! Советский человек, да и постсоветский человек не может песню не знать!

И на самом деле песня “Миллион алых роз” — одна из самых известных и любимых песен в репертуаре Аллы Пугачевой

Но на самом деле история песни малоизвестна, хотя и любопытна. Музыку к песне написал Раймонд Паулс, известный латышский композитор. За основу он взял народную латышскую мелодию песни матери, которая поёт о дочке и надежде на её хорошую жизнь. Впервые песня была исполнена в Риге в 1980 году латышской певицей Алией Кукеле:

Затем песню стала исполнять другая латышская певица Лариса Мондрус (она была очень популярна в СССР в начале 80ых годов, но затем эмигрировала в Германию, после чего её убрали отовсюду, даже пластинки изъяли из магазинов). Вот исполнение Мондрус 1981 года:

Два года спустя Паулс, который дружил с Пугачёвой, решил подарить песню ей. Слова — совершенно иные, никак не связанные с оригинальной версией, написал Андрей Вознесенский, один из ведущих российских поэтов.

И тут песня и стала знаменитой! Именно благодаря Алле.

До сих пор кто-то шпыняет Диву, мол, плагиат. Ерунда, конечно. Потому что песню ей передал автор-композитор, а слова написал поэт по просьбе Паулса. Впрочем, альтернативно умные люди в чём-только Аллу не обвиняют. А у некоторых депутатов Думы и дипломатов хватает ума требовать её ареста. Бывает, не зря Кащенко существует.

Ни Кукеле, ни Мондрус Аллу тоже ни в чём не обвиняли, наоборот – Лариса Мондрус исполнила песню на русском в окончательном варианте. Прошло более сорока лет, но до сих пор песня знаменита.

Существует вариант на французском, где слова отражают текст Вознесенского, то есть это вольный перевод:

Есть легенда, согласно которой слова на русском посвящены реальной истории любви известного армянского художника Николая Абгаряна и актрисы Валентины Карпинской. Якобы, Абгарян был настолько влюблен в Карпинскую, что продал все свое имущество, чтобы купить ей миллион красных роз. Правдива ли история, кто знает. Но красива!

Итак Алла Пугачёва впервые исполнила свою песню в 1982 году. И проникновенная мелодия, и романтичный текст превратили её у одну из самых популярных песен в Советском Союзе. Популярность: “Миллион алых роз” стала одной из визитных карточек Аллы Пугачевой.

Эта песня является примером того, как музыкальное искусство может вдохновлять и вызывать глубокие эмоции у слушателей, оставаясь актуальной на протяжении многих лет.

И наконец, на сцене великая Алла Пугачёва! Исполнение 1982 года! Наслаждайтесь!