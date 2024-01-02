В Канаде наблюдается всплеск спроса на замораживание яйцеклеток

В Канаде наблюдается рост спроса на услугу замораживания яйцеклеток, которая позволяет женщинам откладывать планирование зачатия на несколько лет. Согласно данным ученых, за последний год этот спрос значительно возрос.

Данные, представленные Канадским обществом фертильности и андрологии, указывают, что если в 2013 году всего 94 человека обратились за замораживанием своих яйцеклеток, то к 2022 году это число выросло до 1524. Эти данные включают как новых пациентов, так и повторных обращений.

По данным одного исследования, причиной такого решения стало невозможность найти подходящего партнера или ожидание, что в будущем будет достигнуто большее финансовое благополучие. По этой же статистике, 89% из 224 женщин заморозили свои яйцеклетки именно потому, что не смогли найти подходящего партнера.

Психосоциальный исследователь в центре фертильности “Create” в Торонто, Саманта Йи, отмечает, что интерес к процедурам замораживания яйцеклеток значительно увеличился во время принудительной самоизоляции. “Всплеск интереса” – так она описывает это явление.

Тем не менее, высокая стоимость процедуры (от 12 до 15 тысяч долларов за один цикл) не останавливает граждан Канады. В эту сумму включены лекарства, а также плата за хранение и размораживание яйцеклеток, оплодотворение и перенос эмбриона в организм женщины. Врачи отмечают, что шансы на рождение здорового малыша из размороженной яйцеклетки выше, если женщина была моложе во время забора яйцеклетки.

Кроме того, все больше работодателей предлагают льготы по увеличению фертильности и лечению бесплодия, что также сыграло свою роль в увеличении интереса к этой процедуре. Например, Университет Британской Колумбии предлагает до 40 тысяч долларов на покрытие расходов по лечению бесплодия, включая замораживание яйцеклеток. Согласно исследованию, более половины (53%) канадских работодателей предоставляют различные пособия по фертильности.

Станете ли вы удивлены фактом, что правительство Канады надеется повысить демографический потенциал страны и способствовать экономическому росту? С этой целью Канада планирует привлечь больше мигрантов в ближайшие годы.