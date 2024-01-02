Создание реестра иностранных агентов не вызывает единодушия

Уже более года Канада рассматривает вопрос о создании реестра иностранных агентов для борьбы с вмешательством в демократический процесс в стране.

Либеральное правительство и даже некоторые решительные сторонники этой идеи признают, что реестр был бы лишь одним из многих инструментов предотвращения вмешательства враждебных субъектов в дела Канады.

Другие говорят, что такой мере вообще нет места в наборе инструментов.

Обоснование для создания реестра исходит из того факта, что государства могут вмешиваться для достижения своих политических целей и могут нанимать людей, чтобы они действовали от их имени, не раскрывая, кому они помогают.

По мнению некоторых, требование от этих людей официально зарегистрироваться в правительстве, на которое они пытаются повлиять – под страхом штрафов или даже тюремного заключения за несоблюдение-может сделать эти транзакции более заметными для общественности.

Реестр, возможно, не остановит всех злоумышленников, но он подаст сигнал о том, что это «то, в чем Канада очень заинтересована»,-сказал Чеук Кван, сопредседатель Торонто Ассоциации за демократию в Китае.

«Я считаю, что это послание, которое мы должны послать иностранным державам».

Нынешнее отсутствие канадского реестра «означает, что ничто не является прозрачным», добавил он. «Мы не знаем, кто что делает».

Винсент Ригби, бывший советник премьер-министра Джастина Трюдо по национальной безопасности и разведке, также видит полезность реестра, но, как и Г-Н Кван, он предупреждает, что это не будет панацеей.

«Те люди, которые участвуют во многих иностранных вмешательствах, делают это, по определению, тайно. И если они публично скажут, что я делаю это или что я делаю это от имени иностранного правительства — они не обязательно будут это», – предположил г-н Ригби, ныне профессор Школы государственной политики им.Макса Белла при Университете Макгилла.

«Однако есть надежда, что это окажет сдерживающее воздействие, потому что, если они будут заниматься этими действиями и будут пойманы, они понесут последствия. Это не будет волшебным зельем, которое устранит иностранное вмешательство. Но это определенно шаг в правильном направлении»