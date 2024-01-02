Продукты питания и налоги на недвижимость: будет ли 2024 год очень дорогим для жителей Квебека?

Миллионы канадцев испытывают давление инфляции – и ожидается, что рост цен продолжится в 2024 году.

Отчет о ценах на продукты питания в Канаде прогнозирует увеличение стоимости продуктовой корзины с 2,5% до 4,5% в 2024 году. Это вряд ли стало неожиданностью для владельца продуктового магазина Джона Эспозито, которому на протяжении многих лет приходилось сталкиваться с увеличением расходов.

«Это не наша вина, что цены растут. Это поставщики, которые взимают с нас больше. Они взимают с нас больше, и мы должны взимать с клиента больше. Мы работаем с определенной маржой прибыли и всегда берем одинаковую маржу, независимо от цены»,-пояснил он.

Еда-не единственные расходы, которые необходимо увеличить.

Налоги на недвижимость в Монреале вырастут в среднем на 4,9%, а канадская ипотечная и жилищная компания заявляет, что средняя арендная плата за квартиру с двумя спальнями составит более 1200 долларов.

«Цены всегда росли. Вот что такое инфляция. Мы очень редко видели дефляцию в этой стране, и если мы ее видели, то это было в течение чрезвычайно короткого периода времени», – упоминает профессор экономики Университета Конкордия Моше Ландер. Он сказал, что будет внимательно следить за тем, снизит ли Банк Канады процентные ставки.

Будут ли снижаться процентные ставки? Что, если они упадут, с какой скоростью и в какой степени? Я не думаю, что процентные ставки упадут до второй половины 2024 года. Возможно, два или три снижения на 25 базисных пунктов в следующем году, не намного больше, даже если экономика замедлится».