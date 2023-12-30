Ожидаете гостей? Не забудьте правильно сервировать стол
Задан вопрос из зала не о кулинарных рецептах, а о том, как сервировать стол, коли наступает праздник. Например, день 7 ноября, красный день календаря. Вот он наступил, сходили на демонстрацию, достали килограмм помидор по случаю, купили шпроты. Даже ветчину отхватили, удачно попав к началу раздачи, а дальше? Дальше, ждём Новый год. И вот он на подходе! А мы не знаем, как стол сервировать! Непорядок же. Вот будем знать.
Итак:
- Если пользуетесь скатертью – но под неё кладут тонкую мягкую ткань – это не для красоты, а для удобства. Если что разольёт или уронит неловкий гость, то лаковый и вообще хороший стол не придется обрабатывать.
- Цвет скатерти зависит от события, но белая скатерть всегда подойдёт, а вот желтые, зеленые, красные, коричневые, синие, разноцветные – не так уж и важны, но если событие печальное (поминки, годовщина кончины и т.д.) – конечно, веселых тонов избегайте.
- Пластиковую скатерть гостям никогда не стелят, какой бы неописуемой красоты не была. Любоваться ею – удел хозяев дома.
- Края скатери должны опускаться от края стола на 25-40 сантиметров, но 40 – это уже много, так как до сиденья стула скатерть не должна доставать.
- Центр стола украшается низкими и широкими вазочками с цветами.
- Около вазочек ставят вазы с фруктами и специи.
- Хлебницы ставятся по краям стола (если речь не о длинном банкетном столе, а просто о столе в домашней гостиной).
- Все напитки – включая вино, ставятся по средней линии стола.
- Фужер для воды устанавливаем за закусочной тарелкой – прямо напротив лезвия столового ножа.
- Правее фужера ставятся по убывающей высоте бокалы и рюмки.
- Большие тарелки (подставочные) ставятся напротив сидения, а на них ставят мелкую тарелку – закусочную.
- Справа от большой тарелки ставится пирожковая тарелка (маленькая).
- Справа от каждой тарелки кладется нож, причем острой стороное лезвия к тарелке.
- Если ножей два – закусочный и столовый, то столовая ложка лежит между ними.
- Если нож один, около ножа кладется ложка дальше от тарелки, чем нож.
- Слева от тарелки кладется вилка
- Ложки и вилки лежат выпуклой стороной, обращенной к столу.
- Приборы для десерта подаются в конце обеда. Их не ставят в начале.
- По правилам, надо к каждому блюду подавать отдельную вилку, ложку, щипцы, но, конечно, если блюд – пять, шесть, а мы просто устраиваем поседелки, никто не обидится, если смените вилки-ложки-ножи между холодным и горячим.
- Закуски ставятся ближе к центру стола.
- Первое подается после того, как закусками все насладились. Закуски убирают перед подачей первого.
- Суп разливается из супницы прямо за столом. Делает это хозяйка.
- Вторые блюда ставятся после того, как народ сьел суп, супницу убрали. Но большие блюда со вторым ставятся не в центр, а ближе к концам стола.
- Вторые горячие блюда каждый гость выбирает и накладывает в свою тарелку собственноручно.
- Перед подачей десерта убираются все приборы от предыдущих блюд, а крошки сметаются щеточкой.
- Салфетка кладется на десертную тарелочку, справа кладется десертный нож, слева – десертная вилка.
- Сладкие блюда, тарелочки и блюдечки с лимоном и сахарница ставятся ближе к центру стола.
- Чайники, кофейники, самовар ставят неподалеку от хозяйки. Если есть место, то лучше ставить на специальный десертный столик.
С Новым годом! И с новым счастьем!