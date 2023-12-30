Ожидаете гостей? Не забудьте правильно сервировать стол

Произведите впечатление на гостей и близких – сервируйте стол по всем правилам искусства и будет вам счастье.

Задан вопрос из зала не о кулинарных рецептах, а о том, как сервировать стол, коли наступает праздник. Например, день 7 ноября, красный день календаря. Вот он наступил, сходили на демонстрацию, достали килограмм помидор по случаю, купили шпроты. Даже ветчину отхватили, удачно попав к началу раздачи, а дальше? Дальше, ждём Новый год. И вот он на подходе! А мы не знаем, как стол сервировать! Непорядок же. Вот будем знать.

Итак:

Если пользуетесь скатертью – но под неё кладут тонкую мягкую ткань – это не для красоты, а для удобства. Если что разольёт или уронит неловкий гость, то лаковый и вообще хороший стол не придется обрабатывать.

Цвет скатерти зависит от события, но белая скатерть всегда подойдёт, а вот желтые, зеленые, красные, коричневые, синие, разноцветные – не так уж и важны, но если событие печальное (поминки, годовщина кончины и т.д.) – конечно, веселых тонов избегайте.

Пластиковую скатерть гостям никогда не стелят, какой бы неописуемой красоты не была. Любоваться ею – удел хозяев дома.

Края скатери должны опускаться от края стола на 25-40 сантиметров, но 40 – это уже много, так как до сиденья стула скатерть не должна доставать.

Центр стола украшается низкими и широкими вазочками с цветами.

Около вазочек ставят вазы с фруктами и специи.

Хлебницы ставятся по краям стола (если речь не о длинном банкетном столе, а просто о столе в домашней гостиной).

Все напитки – включая вино, ставятся по средней линии стола.

Фужер для воды устанавливаем за закусочной тарелкой – прямо напротив лезвия столового ножа.

Правее фужера ставятся по убывающей высоте бокалы и рюмки.

Большие тарелки (подставочные) ставятся напротив сидения, а на них ставят мелкую тарелку – закусочную.

Справа от большой тарелки ставится пирожковая тарелка (маленькая).

Справа от каждой тарелки кладется нож, причем острой стороное лезвия к тарелке.

Если ножей два – закусочный и столовый, то столовая ложка лежит между ними.

Если нож один, около ножа кладется ложка дальше от тарелки, чем нож.

Слева от тарелки кладется вилка

Ложки и вилки лежат выпуклой стороной, обращенной к столу.

Приборы для десерта подаются в конце обеда. Их не ставят в начале.

По правилам, надо к каждому блюду подавать отдельную вилку, ложку, щипцы, но, конечно, если блюд – пять, шесть, а мы просто устраиваем поседелки, никто не обидится, если смените вилки-ложки-ножи между холодным и горячим.

Закуски ставятся ближе к центру стола.

Первое подается после того, как закусками все насладились. Закуски убирают перед подачей первого.

Суп разливается из супницы прямо за столом. Делает это хозяйка.

Вторые блюда ставятся после того, как народ сьел суп, супницу убрали. Но большие блюда со вторым ставятся не в центр, а ближе к концам стола.

Вторые горячие блюда каждый гость выбирает и накладывает в свою тарелку собственноручно.

Перед подачей десерта убираются все приборы от предыдущих блюд, а крошки сметаются щеточкой.

Салфетка кладется на десертную тарелочку, справа кладется десертный нож, слева – десертная вилка.

Сладкие блюда, тарелочки и блюдечки с лимоном и сахарница ставятся ближе к центру стола.

Чайники, кофейники, самовар ставят неподалеку от хозяйки. Если есть место, то лучше ставить на специальный десертный столик.

С Новым годом! И с новым счастьем!