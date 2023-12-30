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Общество Культура, шоу-бизнес Как сервировать стол
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Сервировка стола к Новому году!

Как сервировать стол

Megan Jorgensen Дек 30, 2023 Культура, шоу-бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Рождество и Новый год, Сам себе ресторан, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 46 Просмотров

Ожидаете гостей? Не забудьте правильно сервировать стол

Произведите впечатление на гостей и близких – сервируйте стол по всем правилам искусства и будет вам счастье.

Задан вопрос из зала не о кулинарных рецептах, а о том, как сервировать стол, коли наступает праздник. Например, день 7 ноября, красный день календаря. Вот он наступил, сходили на демонстрацию, достали килограмм помидор по случаю, купили шпроты. Даже ветчину отхватили, удачно попав к началу раздачи, а дальше? Дальше, ждём Новый год. И вот он на подходе! А мы не знаем, как стол сервировать! Непорядок же. Вот будем знать.

Итак:

  • Если пользуетесь скатертью – но под неё кладут тонкую мягкую ткань – это не для красоты, а для удобства. Если что разольёт или уронит неловкий гость, то лаковый и вообще хороший стол не придется обрабатывать.
  • Цвет скатерти зависит от события, но белая скатерть всегда подойдёт, а вот желтые, зеленые, красные, коричневые, синие, разноцветные – не так уж и важны, но если событие печальное (поминки, годовщина кончины и т.д.) – конечно, веселых тонов избегайте.
  • Пластиковую скатерть гостям никогда не стелят, какой бы неописуемой красоты не была. Любоваться ею – удел хозяев дома.
  • Края скатери должны опускаться от края стола на 25-40 сантиметров, но 40 – это уже много, так как до сиденья стула скатерть не должна доставать.
  • Центр стола украшается низкими и широкими вазочками с цветами.
  • Около вазочек ставят вазы с фруктами и специи.
  • Хлебницы ставятся по краям стола (если речь не о длинном банкетном столе, а просто о столе в домашней гостиной).
  • Все напитки – включая вино, ставятся по средней линии стола.
  • Фужер для воды устанавливаем за закусочной тарелкой – прямо напротив лезвия столового ножа.
  • Правее фужера ставятся по убывающей высоте бокалы и рюмки.
  • Большие тарелки (подставочные) ставятся напротив сидения, а на них ставят мелкую тарелку – закусочную.
  • Справа от большой тарелки ставится пирожковая тарелка (маленькая).
  • Справа от каждой тарелки кладется нож, причем острой стороное лезвия к тарелке.
  • Если ножей два – закусочный и столовый, то столовая ложка лежит между ними.
  • Если нож один, около ножа кладется ложка дальше от тарелки, чем нож.
  • Слева от тарелки кладется вилка
  • Ложки и вилки лежат выпуклой стороной, обращенной к столу.
  • Приборы для десерта подаются в конце обеда. Их не ставят в начале.
  • По правилам, надо к каждому блюду подавать отдельную вилку, ложку, щипцы, но, конечно, если блюд – пять, шесть, а мы просто устраиваем поседелки, никто не обидится, если смените вилки-ложки-ножи между холодным и горячим.
  • Закуски ставятся ближе к центру стола.
  • Первое подается после того, как закусками все насладились. Закуски убирают перед подачей первого.
  • Суп разливается из супницы прямо за столом. Делает это хозяйка.
  • Вторые блюда ставятся после того, как народ сьел суп, супницу убрали. Но большие блюда со вторым ставятся не в центр, а ближе к концам стола.
  • Вторые горячие блюда каждый гость выбирает и накладывает в свою тарелку собственноручно.
  • Перед подачей десерта убираются все приборы от предыдущих блюд, а крошки сметаются щеточкой.
  • Салфетка кладется на десертную тарелочку, справа кладется десертный нож, слева – десертная вилка.
  • Сладкие блюда, тарелочки и блюдечки с лимоном и сахарница ставятся ближе к центру стола.
  • Чайники, кофейники, самовар ставят неподалеку от хозяйки. Если есть место, то лучше ставить на специальный десертный столик.

С Новым годом! И с новым счастьем!

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