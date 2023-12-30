Праздничные новогодние салаты (но без Оливье)

Салат с креветками и авокадо; карибский с киви и фенхелем; итальянский – Савойар; аргентинский – Помпея; салат из сельдерея, сыра и грецких орехов.

Торты, пирожные, индюшки и котлеты – всё это замечательно. Но какой же праздничный стол обходится без салата? Оливье – это святое, не спорим. Но есть же и другие, менее известные, не менее вкусные. С Оливье каждый стол устроит. А вы без него попробуйте! Рассказываем о пяти салатах!

Салат с креветками и авокадо

Продукты для салата:

Четыре крупных мясистых помидора

Примерно 400 граммов очищенных сырых креветок

Немного порубленных салатных листьев

Один спелый плод авокадо

Один плод лайма

Две луковицы-шалот

Пучок кинзы

Половинка перца чили

Два зубчика чеснока

Две столовые ложки терпкого соуса (лучше всего использовать итальянский соус Passata

Две столовые ложки белого вина

Четыре столовые ложки оливкового масла

Две столовые ложки уксуса

Полстакана красного вина

Чайная ложка сахара

Самую малость свежемолотого чёрного перца

Щепотка морской соли

Готовим салат:

Чистим лук шалот и салат Тщательно моем помидоры, после чего разрезаем каждый на четыре части Кладём помидоры, луковицу и чеснок в блендер, куда добавляем сахар, итальянский соус, уксус и три столовые ложки оливкового масла Взбиваем смесь в однородное пюре Теперь разрезаем авокадо пополам вдоль, удаляем косточку, мякоть достаём и разминаем вилкой Из перца чили удаляем семена, нарезаем перец тонкими полосками Оставушуюся луковичку шалот нарезаем тонкими полукольцами Цедру лайма натираем на мелкой тёрке, отжимаем из лайма сок Мелко рубим кинзу Соединяем мякоть авокадо, чили, шалот, кинзу, цедру лайма, половину сока лайма, смесь солим, перчим и перемешиваем Разогреваем в сковороде оливковое масло, выкладываем на сковороду креветки, обжариваем их до готовности Вливаем в креветки вино, перемешиваем креветки и держим на слабом огне до тех пор, пока алкоголь не выветрится Кладем рубленые листья салата на дно большого глубокого блюда, выкладываем смесь овощей и крветки, сбрызгиваем оставшимся соком, добавляем по желанию томатный соус.

Салат готов!

Салат с киви и фенхелем

Экзотический салат, встречается редко, но на Багамах и на других Карибских островах подают в дорогих ресторанах. А мы чем хуже?

Готовим салат с киви и фенхелем:

200 граммов фенхеля – это один фенхель, чистим, моем, сушим. Делим на четыре части и режем соломкой.

Один стручок паприки – средних размеров – режем пополам, удаляем семена, внутренние перегородки. Моем, сушим, режем соломкой.

Пара небольших кабачков – моем, режем мелко.

3 луковицы небольшие – чистим, режем кружочками.

5 плодов киви – чистим от кожицы, режем кусочками.

Смешиваем в салатнице, заливаем соусом Карлтон.

Выдерживаем полчаса на столе, накрыв салатницу марлей, чтобы ингредиенты пропитались. Подаём порциями или просто в салатнице.

Салат итальянский куриный (горный салат, Савойар)

Скажем прямо, очень сытный. Известен и под названием горный салат. Если заказали его в ресторане – не налегайте на выбор других блюд в меню – не сможете осилить всё заказанное.

Ингредиенты:

400 граммов куриного вареного мяса

100 граммов нежирной ветчины

50 граммов сыра – типа швейцарского, имментальского и т.д.

Столовая ложка мелко рубленого сельдерея

Пара средних морковок

Один средний свежий огурец

Сок от одного лимона

Майонез – граммов 100

Оливковое масло – 3-4 столовые ложки

Соль, черный перец молотый по вкусу

Готовим савойар:

Режем курицу, ветчину, сыр мелкими кусочками Нарезаем кружочками морквоь и огурец Смешиваем продукты, посыпаем сельдереем Заливаем оливковым маслом, майонезом, лимонным соком солим и перчим Даём настояться в холодильнике часок.

Салат Помпея

Готовят этот салат в Аргентине. Салат вкусный, питательный, но калорийный, как увидите.

Берем 250 граммов рожков (любая разновидность – от больших, до маленьких, с любым привкусом – разумеется, конечный вкус будет несколько отличаться, однако вкусно получится всегда).

Варим рожки, опустив в кипящую воду, до готовности (нет ничего печальнее на свете, чем переваренны мучные изделия).

Откидываем на дуршлаг, промываем холодной водой. Пусть сохнут.

Берем двести граммов копченой колбасы – допустим, салями, охотничей колбаски, а то и копченой ветчины, нарезаем мелкими симпатичными кусочками.

Один средний свежий огурец нарезаем дольками.

Четыре средних помидора нарезаем кубиками (можно удалить кожицу).

Так же нарезаем четыре средних луковицы.

То же касается кочана салата (эндивский – особенно хорош, или айсберг).

Трём 200 граммов твердого сыра (эмменталь и т.д.)

Все продукты смешиваем с макаронами (рожками и т.д.).

Заливаем салат собственноручно приготвленным соусом Помпея.

Сверху посыпаем рубленой зеленью – лучше укроп, но эстрагон пойдет, да и другие травы.

Аргентинский соус Помпея на эту порцию :

10 столовых ложек оливкового масла

4 ложки уксуса обычного (или винного)

2 чайной ложки дижонской (или горькой – согласно вкусу) горчицы

Кайенский перец – щепотка

Сахар – чайная ложка

Соль, черный перец.

К Новому году – самое то! Единственный дорогой элемент – сыр, но тут уж ничего не поделаешь. Жертвы в кулинарном деле обязательны.

Салат из сельдерея, сыра и грецких орехов

Вчера угощали в гостях этим салатом. Ну, как примерной ученице, пришлось прилежно рецептик записать, потому как салат хорош получился. Минус в нём один – не самое дешевое блюдо получается, потому как грецкие орехи дороговаты, а уж про сыр рокфор или дор блю, я уж не говорю. Но иногда побаловать себя можно, о чем речь.

Что нам пригодится для салата:

Сельдерей – крупный корень

Сыр рокфор или приближенный к нему – 100 граммов

Толченые ядра грецких орехов – 100 граммов

Майонез хороший – ложки столовые две с верхом

Уксус – половина чайной ложки (можно винный)

Соль, черный перец, зелень

Как готовим салат:

Варим сельдерей, чистим, нарезаем малыми кубиками Ядра грецких орехов смешиваем с сельдереем Солим, посыпаем черным перцем, заправляем майонезом Теперь добавляем растертый или мелко рубленый сыр и доливаем уксус Зелень, как обычно, добавляем перед подачей на стол, чтобы аромат исходил.