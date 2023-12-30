Праздничные новогодние салаты (но без Оливье)
Торты, пирожные, индюшки и котлеты – всё это замечательно. Но какой же праздничный стол обходится без салата? Оливье – это святое, не спорим. Но есть же и другие, менее известные, не менее вкусные. С Оливье каждый стол устроит. А вы без него попробуйте! Рассказываем о пяти салатах!
Салат с креветками и авокадо
Продукты для салата:
- Четыре крупных мясистых помидора
- Примерно 400 граммов очищенных сырых креветок
- Немного порубленных салатных листьев
- Один спелый плод авокадо
- Один плод лайма
- Две луковицы-шалот
- Пучок кинзы
- Половинка перца чили
- Два зубчика чеснока
- Две столовые ложки терпкого соуса (лучше всего использовать итальянский соус Passata
- Две столовые ложки белого вина
- Четыре столовые ложки оливкового масла
- Две столовые ложки уксуса
- Полстакана красного вина
- Чайная ложка сахара
- Самую малость свежемолотого чёрного перца
- Щепотка морской соли
Готовим салат:
- Чистим лук шалот и салат
- Тщательно моем помидоры, после чего разрезаем каждый на четыре части
- Кладём помидоры, луковицу и чеснок в блендер, куда добавляем сахар, итальянский соус, уксус и три столовые ложки оливкового масла
- Взбиваем смесь в однородное пюре
- Теперь разрезаем авокадо пополам вдоль, удаляем косточку, мякоть достаём и разминаем вилкой
- Из перца чили удаляем семена, нарезаем перец тонкими полосками
- Оставушуюся луковичку шалот нарезаем тонкими полукольцами
- Цедру лайма натираем на мелкой тёрке, отжимаем из лайма сок
- Мелко рубим кинзу
- Соединяем мякоть авокадо, чили, шалот, кинзу, цедру лайма, половину сока лайма, смесь солим, перчим и перемешиваем
- Разогреваем в сковороде оливковое масло, выкладываем на сковороду креветки, обжариваем их до готовности
- Вливаем в креветки вино, перемешиваем креветки и держим на слабом огне до тех пор, пока алкоголь не выветрится
- Кладем рубленые листья салата на дно большого глубокого блюда, выкладываем смесь овощей и крветки, сбрызгиваем оставшимся соком, добавляем по желанию томатный соус.
Салат готов!
Салат с киви и фенхелем
Экзотический салат, встречается редко, но на Багамах и на других Карибских островах подают в дорогих ресторанах. А мы чем хуже?
Готовим салат с киви и фенхелем:
- 200 граммов фенхеля – это один фенхель, чистим, моем, сушим. Делим на четыре части и режем соломкой.
- Один стручок паприки – средних размеров – режем пополам, удаляем семена, внутренние перегородки. Моем, сушим, режем соломкой.
- Пара небольших кабачков – моем, режем мелко.
- 3 луковицы небольшие – чистим, режем кружочками.
- 5 плодов киви – чистим от кожицы, режем кусочками.
- Смешиваем в салатнице, заливаем соусом Карлтон.
- Выдерживаем полчаса на столе, накрыв салатницу марлей, чтобы ингредиенты пропитались. Подаём порциями или просто в салатнице.
Салат итальянский куриный (горный салат, Савойар)
Скажем прямо, очень сытный. Известен и под названием горный салат. Если заказали его в ресторане – не налегайте на выбор других блюд в меню – не сможете осилить всё заказанное.
Ингредиенты:
- 400 граммов куриного вареного мяса
- 100 граммов нежирной ветчины
- 50 граммов сыра – типа швейцарского, имментальского и т.д.
- Столовая ложка мелко рубленого сельдерея
- Пара средних морковок
- Один средний свежий огурец
- Сок от одного лимона
- Майонез – граммов 100
- Оливковое масло – 3-4 столовые ложки
- Соль, черный перец молотый по вкусу
Готовим савойар:
- Режем курицу, ветчину, сыр мелкими кусочками
- Нарезаем кружочками морквоь и огурец
- Смешиваем продукты, посыпаем сельдереем
- Заливаем оливковым маслом, майонезом, лимонным соком солим и перчим
- Даём настояться в холодильнике часок.
Салат Помпея
Готовят этот салат в Аргентине. Салат вкусный, питательный, но калорийный, как увидите.
- Берем 250 граммов рожков (любая разновидность – от больших, до маленьких, с любым привкусом – разумеется, конечный вкус будет несколько отличаться, однако вкусно получится всегда).
- Варим рожки, опустив в кипящую воду, до готовности (нет ничего печальнее на свете, чем переваренны мучные изделия).
- Откидываем на дуршлаг, промываем холодной водой. Пусть сохнут.
- Берем двести граммов копченой колбасы – допустим, салями, охотничей колбаски, а то и копченой ветчины, нарезаем мелкими симпатичными кусочками.
- Один средний свежий огурец нарезаем дольками.
- Четыре средних помидора нарезаем кубиками (можно удалить кожицу).
- Так же нарезаем четыре средних луковицы.
- То же касается кочана салата (эндивский – особенно хорош, или айсберг).
- Трём 200 граммов твердого сыра (эмменталь и т.д.)
- Все продукты смешиваем с макаронами (рожками и т.д.).
- Заливаем салат собственноручно приготвленным соусом Помпея.
- Сверху посыпаем рубленой зеленью – лучше укроп, но эстрагон пойдет, да и другие травы.
Аргентинский соус Помпея на эту порцию :
- 10 столовых ложек оливкового масла
- 4 ложки уксуса обычного (или винного)
- 2 чайной ложки дижонской (или горькой – согласно вкусу) горчицы
- Кайенский перец – щепотка
- Сахар – чайная ложка
- Соль, черный перец.
К Новому году – самое то! Единственный дорогой элемент – сыр, но тут уж ничего не поделаешь. Жертвы в кулинарном деле обязательны.
Салат из сельдерея, сыра и грецких орехов
Вчера угощали в гостях этим салатом. Ну, как примерной ученице, пришлось прилежно рецептик записать, потому как салат хорош получился. Минус в нём один – не самое дешевое блюдо получается, потому как грецкие орехи дороговаты, а уж про сыр рокфор или дор блю, я уж не говорю. Но иногда побаловать себя можно, о чем речь.
Что нам пригодится для салата:
- Сельдерей – крупный корень
- Сыр рокфор или приближенный к нему – 100 граммов
- Толченые ядра грецких орехов – 100 граммов
- Майонез хороший – ложки столовые две с верхом
- Уксус – половина чайной ложки (можно винный)
- Соль, черный перец, зелень
Как готовим салат:
- Варим сельдерей, чистим, нарезаем малыми кубиками
- Ядра грецких орехов смешиваем с сельдереем
- Солим, посыпаем черным перцем, заправляем майонезом
- Теперь добавляем растертый или мелко рубленый сыр и доливаем уксус
- Зелень, как обычно, добавляем перед подачей на стол, чтобы аромат исходил.