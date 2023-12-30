Новогодний штурм Квебека и разгром американской армии

Командующий американскими войсками решил взять столицу Канады (на тот момент) молодецким ударом в ночь на Новый год. Но не получилось. Сам погиб и армию положил.

Американский генерал Ричард Монтгомери (Richard Montgomery) стал не только первым генералом в истории США, который возглавил экспедиционную армию, посланную Конгрессом в Канаду, но и первым генералом, который потерпел а заграничном походе сокрушительное поражение, и первым павшим генералом на поле брани.

Американские войска вошли в Канаду ещё летом 1775 года, официально, с целью её дебританизировать и освободить от ига Короны. В начале октября ими был взят Монреаль (без боя, так как гарнизон покинул город понимая бесполезность сопротивления). Затем форсированным маршем американская армия вышла к столице – городу Квебек, и осадила город.

Губернатор Квебека и командующий обороной Квебека лорд Карлтон разместил свой штаб на центральной столичной площади, на Place d’Armes, в монастыре ордена Реколетов. Под непосредственным командованием Карлтона находились и британские регулярные части, отошедшие в столицу из Монреаля. Канадскими ополченцами командовал полковник Дюпре, а лейтенант Калдвел возглавил несколько десятков солдат столичного гарнизона.

Понимая, что противник вот-вот перейдёт в наступление, обороняющие соорудили на улицах Квебека несколько баррикад. Одной из них командовал ветеран британской армии Джеймс Томпсон, он же возглавлял и инженерные работы по усилению обороны города. Баррикада Томпсона насчитывала 30 солдат, 8 ополченцоев и 9 мобилизованных на оборону матросов гражданских судов.

В конце концов, генерал Монтгомери решил бросить свои войска на штурм города вечером 31 декабря. Разумеется, генерал рассчитывал взять столицу неожиданным натиском, пока местный народ празднует Новый год с вином и огненной водой в руках. Но не задалось.

Обороняющиеся предвидели опасность, всем военным и ополченцам было категорически предписано не пить ни капли. И когда американцы пошли на штурм, их встретили ружейные залпы.

Тут началась метель. Причём такая сильная, что не видно было ни зги на расстоянии нескольких десятков метров. Американцы продвигались вперёд с большим трудом. Помогали улочки – они были узкие, заблудиться было невозможно. Но “поддержка улицы” закончилась, как только главная колонна столкнулась с баррикадой. Случайно именно этой баррикадой командовал Джеймс Томпсон.

Надо воздать американцам должное – они храбро ринулись на штурм, ведомые своим командующим, который лично шёл в первых рядах атакующих. Защитники же баррикады сражались не менее мужественно. И им было полегче – враг не мог предолевать сколькие, покрытые слоем снега, укрепления, а защитники спокойно расстреливали противника сверху баррикады и из окон окружающих домов. То же самое происходило и на других опорных точках обороны.

Но именно баррикаде Томпсона суждено было сыграть главную роль в обороне. Потому что именно её защитники меткой пулей сразили самого Ричарда Монтгомери. После его гибели остатки американских солдат обратились в бегство.

Вместе с генералом перед баррикадой полегли оба его адьютанта, а около тела была найдена шпага Монтгомери. (Урок не пошёл впрок, история гораздо позже повторилась в далёкой стране, впрочем, там сам командующий почему-то в первых рядах на штурм не пошёл).

Тело генерала было предано канадцами земле за крепостной стеной, причём покойнику были возданы воинские почести.

Американская армия сняла осаду, не имея никаких сил на её продолжение. Остатки её ушли в Монреаль, откуда вернулись 2 июля 1776 года, не солоно хлебавши, в США. Война закончилась полным поражением юной американской республики. Пораженем, понесённым ещё до официального провозглашения независимости страны. Которое Конгресс провозгласил 4 июля, через два дня после бесславного похода на Канаду.

В 1818 году вдова Монтгомери, которой было около 70 лет, попросила вернуть ей тело мужа для захоронения в семейном склепе, что канадское правительство и сделало. Шпага же генерала долгие года хранилась у Джеймса Томпсона, который завещал её государству. В 1878 году правительство Канаду передало шпагу правительству США. Она хранится в Военном музее Вашингтона.

По поводу картины, иллюстрирующей статью. В ней есть неточность – хотя часть американских солдат носила одежду лесных следопытов, но индейцев среди них не было. Мы же явно видим одного индейца. Индейцы в американской армии были, но до Квебека они не дошли.