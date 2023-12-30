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Школа ждёт учеников.

Канадские учителя добились своего и завершили забастовку

Виктория Христова Дек 30, 2023 Новости Оставить комментарий 51 Просмотров

Учителя Квебека достигли своей цели, завершив забастовку.

После анализа предложения правительства, руководство автономной федерации (FAE), представляющей 40% учителей Квебека, заявило, что будет рекомендовать членам профсоюза принять условия сделки, сообщает газета The Toronto Sun.

Подробности сделки не разглашаются, однако профсоюз описывает ее как “новый шаг” и отмечает, что учителя должны выразить свое мнение и ответить на действия правительства премьер-министра Квебека Франсуа Лего.

Главным требованием учителей было повышение зарплаты. Кроме того, объявлено о прекращении бессрочной забастовки, которая началась 23 ноября. 800 школ провинции, которые были закрыты в течение семи недель, возобновят свою работу 9 января после каникул.

Напомним, автономная федерация FAE, представляющая 66 тысяч учителей, заняла самую жесткую позицию на переговорах и также представляет других государственных служащих, включая медиков. Общее количество членов профсоюза FAE составляет 420 тысяч госслужащих Квебека.

Госслужащие также проводили акции протеста, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда, однако эти акции были ограничены по времени. Всего забастовки продолжались 11 дней с ноября.

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