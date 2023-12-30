Компания Xiaomi нашла способ превзойти Tesla со своим первым электромобилем

Китайская компания Xiaomi нацелилась на превосходство над американским производителем электромобилей Tesla, представив свою первую модель электромобиля под брендом Xiaomi SU7.

Китайская компания Xiaomi нацелилась на превосходство над американским производителем электромобилей Tesla, представив свою первую модель электромобиля под брендом Xiaomi SU7.

Базовый вариант электромобиля будет оборудован мощным электромотором мощностью 299 лошадиных сил, а к 2035 году компания Xiaomi планирует стать самым крупным производителем электромобилей в мире.

Первая модель Xiaomi SU7 будет конкурировать с Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo, а инвестиции в проект по производству автомобилей Xiaomi составили 10 миллиардов долларов.

Производство электромобилей будет осуществляться на заводе BAIC. Xiaomi SU7 будет доступен в двух вариантах: базовая версия с задним приводом и мощностью 300 лошадиных сил, а также версия с полным приводом и мощностью электромотора 673 лошадиные силы. Говорят, что Xiaomi SU7 станет самым быстрым электромобилем в мире.

Многие поклонники компании Xiaomi недолго ждали этого события. Сегодня руководство технологического гиганта, наконец, представило свой первый и во многом уникальный электрический седан – Xiaomi SU7. Теперь компанию можно поздравить с официальным выходом на автомобильный рынок. Новый электрокар удивляет своей безопасностью и впечатляющим дизайном. Для достижения низкого коэффициента лобового сопротивления дизайн седана был специально разработан. Коэффициент 0,195 является отличным результатом. Кузов, выполненный из сплава стали и алюминия, обладает мощностью 2000 Мпа и жесткостью на кручение 51000 Н·м/градус.

Надежность нового электрокара подтверждается результатами 40 краш-тестов и наличием активной системы безопасности, включающей экстренное торможение. Кроме того, автомобиль оснащен тремя радарами миллиметрового диапазона, 11 камерами и лидаром, который взаимодействует с процессором NVIDIA Drive Orin.

Xiaomi SU7 также обладает полноценным автопилотом и новой операционной системой. Установленная в автомобиле система вождения Xiaomi Pilot в скором времени будет преобразована в умный автопилот, а управление седаном осуществляется с помощью новой операционной системы HyperOS. Поддержка синхронизации с устройствами также доступна: система поддерживает Apple AirPlay и CarPlay.

На презентации руководство компании рассказало, что над дизайном электрокара работал известный специалист Крис Бэнгл, имеющий опыт работы с BMW, Mini и Rolls-Royce. Результатом их сотрудничества стали Xiaomi SU7 в трех цветах: Aqua Blue (синий), Mineral Gray (серый) и Verdant Green (зеленый).

Также можно выбрать цветовую расцветку салона, предлагаются три оттенка: Galaxy Grey, Twilight Red и Obsidian Black. Конкурентами этого красивого и технологичного электрокара станут Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo. Xiaomi SU7 сможет конкурировать с американской моделью в технологиях и с немецкой в динамических параметрах.