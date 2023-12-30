Исследование выявило вред ароматических свечей для здоровья

Накануне новогодних праздников, когда многие из нас стремятся создать атмосферу уюта и радости, ароматические свечи становятся неотъемлемой частью интерьера.

Однако исследование, проведенное экспертами, выявило, что не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд. Вопрос о влиянии ароматических свечей на здоровье человека вызывает серьезное беспокойство.

Согласно данным, людям, испытывающим головокружения, головные боли, слезотечение, заложенность носа и проблемы с дыханием после воздействия ароматических свечей, следует пересмотреть свой выбор. Даже если у вас нет подобных симптомов, рекомендуется ограничивать использование свечей и предпочитать свежий воздух, открыв окно.

Причина осторожности заключается в том, что некоторые свечи содержат ингредиенты, которые могут быть потенциально опасными для здоровья, особенно при наличии других вредных факторов. Одной из угроз является толуол (phme), обладающий слабым наркотическим эффектом. Это вещество присутствует в свечах, изготовленных из парафина или воска на основе нефти. Предупреждается, что длительное воздействие высоких концентраций phme может негативно сказаться на нервной системе, вызывая заторможенность и расстройства в работе вестибулярного аппарата, а также оказывать влияние на органы дыхания.

Кроме того, свечи могут содержать бензидин, который присутствует в некоторых красителях. Существует связь между воздействием этого вещества на организм и риском развития рака мочевого пузыря.

В качестве безопасной альтернативы эксперты рекомендуют обратить внимание на натуральные ароматизаторы, предпочитая им синтетические вещества. Свечи из сои и пчелиного воска считаются более безопасным выбором для создания уюта в доме.