Как правильно встречать 2024 год

Дракон предпочитает красные и золотые цвета: чем красочней, тем довольней будет дракон. Если вы равнодушны к красному и золотому цветам, выбирайте зеленый! Ну, и конечно, в год Зеленого Деревянного Дракона украшайте дом деревянными игрушками, а еще лучше – статуэтками этого величавого символа года. Веселитесь – на полную катушку! А поможет вам в этом интерактивное ТВ eTVnet! Подпишитесь и смотрите:
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Нина Портнова живет в небольшом поселке, работает на молочном комбинате и руководит танцевальным ансамблем “Кружева”. И только с личной жизнью ей не везет. О женщинах в ее роду ходят зловещие слухи: будто они черные вдовы, заговоренные на одиночество. Иначе как объяснить, что три поколения женщин похоронили своих мужей и оставались одинокими до конца своих дней?
Мария живет счастливой, наполненной жизнью с мужем Андреем, успешным ресторатором, и дочкой Ларисой. Каждый ее день Марии до мелочей: она работает у своего мужа дизайнером интерьеров, заботится о доме, о дочери-студентке и помогает родителям-пенсионерам. Мария и Андрей готовятся к открытию нового ресторана, где появляется молодая, неухоженная, болезненного вида женщина – Таня Мухина. Она в беде. Мария собирается ей помочь, но боится рассказать Андрею правду…
Даша Ермакова накануне свадьбы расстается с женихом и переезжает в Москву, чтобы начать жизнь с чистого листа. Не найдя достойную работу и жилье, она соглашается на подработку у известного психотерапевта Михаила Литовченко. Вскоре она подвергается нападению, получает сильное сотрясение мозга и теряет память. А когда приходит в себя, ей говорят, что она – Ирина Литовченко, жена Михаила.
Когда-то Григорий совершил страшный поступок, из-за которого его до сих пор мучает совесть. Теперь он живет вдали от больших городов вместе со старенькой мамой. Она очень хочет помочь своему единственному сыну, но не знает как.
Варвара Гвоздикова – торговка помидорами и гроза местного рынка. За словом в карман не лезет, себя в обиду не дает. За непримиримый характер, чумазое лицо и вечную телогрейку Варю называют “чудовищем”. Впрочем, не такое уж Варя “чудовище”. Просто, какой тут лоск, если работаешь от зари до зари, а всю зарплату забирают мать-пьяница и ее непутевый муж? Да и рынок провинциального городка – не то место, где можно научиться хорошим манерам.
Женя, простая и на редкость добрая девушка, живет в общежитии и работает водителем троллейбуса. Главное в жизни для нее – помогать людям. Она подменяет коллег на работе, бесплатно селит у себя бывшую учительницу и отдает едва знакомой девочке свое единственное платье. Подружки за глаза подшучивают над бессребреницей и уверены, что ей ничего в жизни не светит. Но Женя с неиссякаемым оптимизмом продолжает верить, что ее троллейбус едет по счастливому маршруту. И однажды в ее жизнь приходит чудо.
Добрая и чуткая Оля работает воспитательницей в детском саду. Она беззаветно любит мужа и мечтает о собственных детях. Но за мирным семейным фасадом скрывается тайна. Муж Денис давно ведет двойную жизнь – на стороне у него подрастает сын, а в семье его удерживают лишь деньги жены. Когда обман оказывается на грани разоблачения, Денис с любовницей затевают осуществление страшного замысла, едва не лишившего Олю жизни…