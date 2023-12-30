Как правильно встречать 2024 год

Как известно, наступающий Новый год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Как правильно встретить год этого одного из самых могущественных и ярких животных восточного календаря?

Дракон предпочитает красные и золотые цвета: чем красочней, тем довольней будет дракон. Если вы равнодушны к красному и золотому цветам, выбирайте зеленый! Ну, и конечно, в год Зеленого Деревянного Дракона украшайте дом деревянными игрушками, а еще лучше – статуэтками этого величавого символа года. Веселитесь – на полную катушку! А поможет вам в этом интерактивное ТВ eTVnet! Подпишитесь и смотрите:

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Заговор на одиночество

Нина Портнова живет в небольшом поселке, работает на молочном комбинате и руководит танцевальным ансамблем “Кружева”. И только с личной жизнью ей не везет. О женщинах в ее роду ходят зловещие слухи: будто они черные вдовы, заговоренные на одиночество. Иначе как объяснить, что три поколения женщин похоронили своих мужей и оставались одинокими до конца своих дней?

Ошибка молодости

Мария живет счастливой, наполненной жизнью с мужем Андреем, успешным ресторатором, и дочкой Ларисой. Каждый ее день Марии до мелочей: она работает у своего мужа дизайнером интерьеров, заботится о доме, о дочери-студентке и помогает родителям-пенсионерам. Мария и Андрей готовятся к открытию нового ресторана, где появляется молодая, неухоженная, болезненного вида женщина – Таня Мухина. Она в беде. Мария собирается ей помочь, но боится рассказать Андрею правду…

С чистого листа

Даша Ермакова накануне свадьбы расстается с женихом и переезжает в Москву, чтобы начать жизнь с чистого листа. Не найдя достойную работу и жилье, она соглашается на подработку у известного психотерапевта Михаила Литовченко. Вскоре она подвергается нападению, получает сильное сотрясение мозга и теряет память. А когда приходит в себя, ей говорят, что она – Ирина Литовченко, жена Михаила.

Храм

Когда-то Григорий совершил страшный поступок, из-за которого его до сих пор мучает совесть. Теперь он живет вдали от больших городов вместе со старенькой мамой. Она очень хочет помочь своему единственному сыну, но не знает как.

Красавец и чудовище

Варвара Гвоздикова – торговка помидорами и гроза местного рынка. За словом в карман не лезет, себя в обиду не дает. За непримиримый характер, чумазое лицо и вечную телогрейку Варю называют “чудовищем”. Впрочем, не такое уж Варя “чудовище”. Просто, какой тут лоск, если работаешь от зари до зари, а всю зарплату забирают мать-пьяница и ее непутевый муж? Да и рынок провинциального городка – не то место, где можно научиться хорошим манерам.

Счастливый маршрут

Женя, простая и на редкость добрая девушка, живет в общежитии и работает водителем троллейбуса. Главное в жизни для нее – помогать людям. Она подменяет коллег на работе, бесплатно селит у себя бывшую учительницу и отдает едва знакомой девочке свое единственное платье. Подружки за глаза подшучивают над бессребреницей и уверены, что ей ничего в жизни не светит. Но Женя с неиссякаемым оптимизмом продолжает верить, что ее троллейбус едет по счастливому маршруту. И однажды в ее жизнь приходит чудо.

Исцеление

Добрая и чуткая Оля работает воспитательницей в детском саду. Она беззаветно любит мужа и мечтает о собственных детях. Но за мирным семейным фасадом скрывается тайна. Муж Денис давно ведет двойную жизнь – на стороне у него подрастает сын, а в семье его удерживают лишь деньги жены. Когда обман оказывается на грани разоблачения, Денис с любовницей затевают осуществление страшного замысла, едва не лишившего Олю жизни…