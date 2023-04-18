В забастовке канадских госслужащих примет участие 155 тыс. человек

Забастовка 155 тыс. государственных служащих Канады начнется 19 апреля, если соглашение не будет достигнуто к 21:00 18 апреля. Сообщение «Альянса государственной службы Канады» (PSCA).

В забастовке могут принять участие около 3000 сотрудников, работающих на должностях, связанных с сельским хозяйством. PSCA сообщил, в акции примут участие около 120 тыс. сотрудников казначейства, административных, операционных, технических служб, образования и библиотек. Остальные работают в агентстве по доходам Канады.

Президент профсоюза Крис Эйлуорд сказал, что за последнюю неделю проведено четыре раунда переговоров. Прогресс есть, но согласия нет по ряду вопросов, включая заработную плату. Эйлуорд считает, что зарплаты должны соответствовать стоимости жизни. Не решены вопросы гарантии занятости и языка удаленной работы.

«Мы намерены вести переговоры до тех пор, пока не достигнем справедливых условий для всех наших членов», — сказал он.

Президент сельскохозяйственного союза PSCA Милтон Дайк сказал, что сотрудники, рассчитывающие заработную плату скотоводческих отделов, будут освобождены от забастовки. «Большинство людей выйдет на пикет в поддержку министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады», — сказал он.

Услуги для фермеров и других лиц, нуждающихся в государственной помощи, будут недоступны, включая агроэкологические программы, программу сельскохозяйственных кредитов, комиссию по молочным продуктам и комиссию по зерну.

«Мы не будем проводить проверки в портах отгрузки», — пояснил Дайк. Это решение скажется на экспорте зерна. Могут быть затронуты сроки финансовых программ. Работники канадского агентства по инспекции пищевых продуктов не участвуют в акции, и вряд ли присоединятся в ближайшее время.

«Мы гордимся своей работой, но наша работа должны быть оценена по достоинству, — пояснил Дайк — Мы все время были на рабочих площадках. Мы не сбавляли темп и не останавливались на протяжении всей пандемии».

Казначейство предложило повышать заработную плату в среднем 2% в течение четырех лет. Профсоюз требовал вдвое больше.