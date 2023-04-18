Twitter назвал крупнейший телеканал Канады государственным СМИ

Ярлык «финансируемые государством СМИ» к профилю канадского телеканала CBC прикрепила администрация Twitter.

Согласно пояснению Twitter, такой ярлык используется для СМИ, «где правительство частично или полностью финансирует СМИ и может иметь разную степень участия правительства в редакционном контенте».

CBC стала третьей компанией, на которую был повешен такой ярлык. Предыдущие две — американские PBS и NPR — в ярости покинули платформу в ответ на решение назвать их «СМИ, финансируемыми государством», несмотря на то, что они ежегодно получали десятки миллионов долларов налогоплательщиков.

Лидер консерваторов Канады Пьер Пуаливр недавно попросил генерального директора Twitter Илона Маска добавить к учетной записи CBC пометку «финансируется государством».

В ответ на новый лейбл Пуаливр 16 апреля написал в Twitter, что «Си-би-си официально разоблачена как „СМИ, финансируемое государством“. Теперь люди знают, что это пропаганда Трюдо, а не новости».

CBC, согласно собственному признанию, «полностью принадлежит государству, но действует на расстоянии вытянутой руки от правительства». В биографии компании в Twitter издание может похвастаться: «Финансируется всеми канадцами и обслуживает всех канадцев».

Корпоративный представитель CBC Леон Мар заявил: «Собственная политика Twitter определяет финансируемые государством СМИ как случаи, когда правительство „может иметь различную степень участия правительства в редакционном содержании“, что явно не относится к CBC/Радио Канады».

Он добавил: «CBC / Радио Канады финансируется государством за счет парламентских ассигнований, по которым голосуют все члены парламента. Его редакционная независимость защищена законом в Законе о вещании».

Согласно годовому отчету издания за 2021–2022 годы, CBC получил государственное финансирование в размере 1,24 миллиарда канадских долларов. Еще 651 миллион канадских долларов компания заработала, в основном на рекламе. CBC сообщила о 1,39 миллиарда долларов государственного финансирования и 504 миллиона долларов дохода в 2020-2021 финансовом году.

Недавно Twitter начал присваивать учетным записям ярлыки, выбирая из списка возможных вариантов, включая «государственные СМИ» и «финансируемые государством СМИ».

Также были призывы прикрепить этот ярлык к другим СМИ, получающим государственное или общественное финансирование, включая британскую Би-би-си.