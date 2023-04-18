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Новости Канадским Университетом Макмастера разработан быстрый тест на наличие сальмонеллы в курице

Канадским Университетом Макмастера разработан быстрый тест на наличие сальмонеллы в курице

Виктория Христова Апр 18, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадским Университетом Макмастера разработан быстрый тест на наличие сальмонеллы в курице отключены 42 Просмотров

Исследователи из Университета Макмастера разработали быстрый и недорогой тест на наличие сальмонеллы в курице и других продуктах питания, который проще в использовании, чем домашний тест на COVID.

 

Тест, описанный в новой статье в журнале Angewandte Chemie, может повысить безопасность пищевых продуктов, снизить затраты на переработку свежей птицы и других продуктов, а также помочь ограничить масштабные отзывы партиями, которые были конкретно определены как зараженные.

Исследователи показали, что тест дает точные результаты за час или меньше без необходимости использования аксессуаров или источника питания, по сравнению с сегодняшним мониторингом с помощью лабораторных культур, для получения результатов которого требуется как минимум целый день.

Что заставляет тест работать, так это новая синтетическая молекула нуклеиновой кислоты, разработанная в McMaster.

Когда раствор капают на бумажную тест-полоску, присутствие сальмонеллы проявляется в виде видимого оттенка красного цвета благодаря новой форме биосенсора, также созданной командой Макмастера. Чем больше концентрация сальмонеллы, тем ярче появляется цвет.

После масштабирования и выпуска в продажу новый тест может стать значительным преимуществом для птицеперерабатывающих предприятий, для которых сальмонелла представляет собой один из наиболее значительных рисков заражения. Тест также будет полезен для обеспечения безопасной обработки других продуктов, которые особенно уязвимы для сальмонеллы, таких как яйца, молочные продукты и говяжий фарш.

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