Такер Карлсон снял документальный фильм про нарушения прав человека в Канаде

Такер Карлсон (Журналист Fox News) снял документальный фильм о нарушениях прав человека в Канаде.

Это драматические истории людей, которые по надуманным обвинениям оказались в тюрьме. Они сопровождаются высказываниями президентов Соединённых Штатов Америки об их борьбе с тиранией на всей Земле.

Вот некоторые выдержки из данного фильма: “От себя отмечу, что почти любой заключённый будет говорить, что его обвинили ложно, даже если на самом деле он действительно совершил преступление. Поэтому поиск материала для подобного фильма прост совершенно в любой стране и ничего не говорит о настоящем состоянии дел.На протяжении вот уже более ста лет Соединённые Штаты Америки в рамках официальной государственной политики выступают против диктатур по всему миру.

Такер Карлсон считает, что в Канаде зарождается тирания. Он интересует тем, как официальный Вашингтон поступит в подобном случае. Джон Кеннеди: Стоимость свободы всегда высока, однако граждане Соединённых Штатов Америки всегда были готовы платить за это. Барак Обама: Некоторые державы могут закрывать глаза на зверства, которые творятся в иных государствах. Однако не США.

От себя отмечу, что почти любой заключённый будет говорить, что его обвинили ложно, даже если на самом деле он действительно совершил преступление. Поэтому поиск материала для подобного фильма прост совершенно в любой стране и ничего не говорит о настоящем состоянии дел. На протяжении вот уже более ста лет Соединённые Штаты Америки в рамках официальной государственной политики выступают против диктатур по всему миру.

Такер Карлсон считает, что в Канаде зарождается тирания. Он интересует тем, как официальный Вашингтон поступит в подобном случае. Джон Кеннеди: Стоимость свободы всегда высока, однако граждане Соединённых Штатов Америки всегда были готовы платить за это. Барак Обама: Некоторые державы могут закрывать глаза на зверства, которые творятся в иных государствах. Однако не США.”

Это цитаты лидеров Соединённых Штатов Америки, они используются для того, чтобы донести до зрителей точку зрения Такера Карлсона. В остальном фильм рассказывает просто истории преступников, точнее их обрывки.

Некоторые заключённые жалуются, что в них стреляли. Другие, что у них синяки по всему телу. Но без подробностей дела, того, что натворил данный заключённый ничего понять невозможно. Может быть американский суд и не самый справедливый в мире, но чтобы действительно найти судебные ошибки или превышение мер противодействия преступнику нужно гораздо больше, чем подобные обрывки.