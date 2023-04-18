Центробанк Канады предупредил о финансовой нестабильности

Глава Центрального банка Канады Тифф Маклем предупредил, что финансовая система страны, несмотря на всю ее относительную стойкость, не застрахована от нестабильности, которая уже погубила ряд кредитных организаций в США.

Глава Центрального банка Канады Тифф Маклем предупредил, что финансовая система страны, несмотря на всю ее относительную стойкость, не застрахована от нестабильности, которая уже погубила ряд кредитных организаций в США.

По словам финансиста, повышение процентных ставок приводит банки к необходимости приспосабливаться к непростым для них условиям кредитования, а поэтому Канада должна быть готова к возможным последствиям.

«Финансовая система, как и другие составляющие экономики, должна приспосабливаться к более высоким процентным ставкам, и мы должны быть готовы к тому, что могут возникнуть некоторые проблемы», – заявил Маклем и призвал сограждан быть начеку.

Также глава Bank of Canada заявил, что возглавляемая им организация стоит на страже экономических интересов граждан страны и в случае необходимости придет на помощь кредиторам.

В начале апреля канадский регулятор во второй раз подряд сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,5%, что, по мнению некоторых экономистов, свидетельствует о попытках ЦБ смягчить надвигающийся спад экономики.