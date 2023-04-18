Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Центробанк Канады предупредил о финансовой нестабильности

Центробанк Канады предупредил о финансовой нестабильности

Виктория Христова Апр 18, 2023 Новости, Новости Канады, Экономика Комментарии к записи Центробанк Канады предупредил о финансовой нестабильности отключены 69 Просмотров

Глава Центрального банка Канады Тифф Маклем предупредил, что финансовая система страны, несмотря на всю ее относительную стойкость, не застрахована от нестабильности, которая уже погубила ряд кредитных организаций в США.

Глава Центрального банка Канады Тифф Маклем предупредил, что финансовая система страны, несмотря на всю ее относительную стойкость, не застрахована от нестабильности, которая уже погубила ряд кредитных организаций в США.

По словам финансиста, повышение процентных ставок приводит банки к необходимости приспосабливаться к непростым для них условиям кредитования, а поэтому Канада должна быть готова к возможным последствиям.

«Финансовая система, как и другие составляющие экономики, должна приспосабливаться к более высоким процентным ставкам, и мы должны быть готовы к тому, что могут возникнуть некоторые проблемы», – заявил Маклем и призвал сограждан быть начеку.

Также глава Bank of Canada заявил, что возглавляемая им организация стоит на страже экономических интересов граждан страны и в случае необходимости придет на помощь кредиторам.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*