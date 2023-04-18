Коррекция на рынке недвижимости уже завершена

С тех пор, как Банк Канады принял решение стабилизировать свою ключевую ставку на уровне 4,5% 8 марта, ажиотаж на рынке жилья резко возрос.

Жители Квебека, которые в настоящее время ждут покупки недвижимости в надежде на снижение цен, вероятно, уже упустили свой шанс.

С тех пор, как Банк Канады принял решение стабилизировать свою ключевую ставку на уровне 4,5% 8 марта, ажиотаж на рынке жилья резко возрос.

«Как мы и ожидали, восстановление спроса на недвижимость произошло быстро после того, как центральный банк намекнул, что худшее позади, стабилизировав свою ключевую процентную ставку. И это совпало с возвращением хорошей погоды и популярным сезоном охоты за домами на продажу», – пояснил Марк Лефрансуа, лицензированный брокер по недвижимости Royal LePage Trend, в своем заявлении в четверг.

Таким образом, в большом Монреале средняя цена на недвижимость в первом квартале года была на 3,5% ниже, чем на ту же дату в 2022 году. однако на самом деле средняя цена выросла на 1,3% этой зимой по сравнению с предыдущим кварталом осенью.

Это быстрое восстановление рынка свидетельствует о том, что коррекция цен на недвижимость уже прошла. Таким образом, Royal LePage теперь ожидает, что стоимость недвижимости вырастет в среднем на 3% в четвертом квартале 2023 года по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.

На момент составления своего прогноза на конец года франчайзер по недвижимости вместо этого ожидал снижения стоимости недвижимости на 1% в течение года.

В других регионах Квебека все рынки выросли в первом квартале 2023 года по сравнению с четвертым кварталом 2022 года: скачок составил 3,4% в Гатино, 7,8% в Шербруке, 2,5% в Труа-Ривьер и 2% в Квебеке.

«В свете результатов первого квартала 2023 года Royal LePage считает, что этой весной конкуренция на всех рассматриваемых рынках Квебека останется высокой, что снова подтолкнет цены вверх», – заключили в компании.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский