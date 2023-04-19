Канадская полиция запускает Центр расследований криптовалют

Полицейская служба канадского города Калгари запускает Центр расследований криптовалют в партнерстве с аналитической фирмой Chainalysis, занимающейся блокчейном, для помощи в борьбе с криптопреступностью.

Полицейская служба Калгари, крупнейшего города в западной канадской провинции Альберта и крупнейшего района метро в регионе трех провинций прерий, объявила на прошлой неделе, что создает “Центр расследований криптовалют”. В объявлении объясняется:

Полицейская служба Калгари вступает в уникальное партнерство с Chainalysis, глобальной платформой данных на блокчейне, чтобы помочь бороться с криптопреступностью.

“Создание и внедрение Центра расследований криптовалют в Западной Канаде укрепит нашу способность обеспечивать общественную безопасность граждан, позволит осуществлять активную полицейскую деятельность, совершенствовать технические навыки расследования и предоставлять экспертные учебные ресурсы для правоохранительных органов”, – отметили в полиции.

Согласно объявлению, калгарианцы сообщили полиции о потерях на общую сумму 13,9 миллионов долларов из-за преступлений, связанных с криптовалютой, в прошлом году, и в этом году было зарегистрировано еще 3,2 миллиона долларов.

“Правоохранительным органам может быть сложно полностью расследовать киберпреступления, особенно мошенничество с криптовалютами, из-за множества сложных факторов, включая различные международные местоположения и юрисдикции, изощренные криминальные методы и быстро развивающуюся технологию”, – подчеркнули в полиции.

Кроме того, в объявлении подробно:

Совместно с Chainalysis Подразделение кибер-криминалистики полицейской службы Калгари создало CPS Blockchain Investigation Team (BIT), предназначенную для поддержки расследований, связанных с криптовалютой и блокчейном.

Chainalysis описал новый центр как “инновационный региональный центр, который позволит правоохранительным органам бороться с преступностью, совершаемой с использованием технологии блокчейн”.

Исследование блокчейн-фирмы показывает, что с 2019 года в Канаде произошел значительный всплеск использования и внедрения криптовалют и цифровых активов. В 2022 году Канада заняла 22-е место в глобальном индексе принятия криптовалют, составленном фирмой, что является улучшением по сравнению с 26-м в 2021 году и 24-м в 2020 году.