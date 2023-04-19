Бензин в Канаде рекордно подешевел

В марте уровень инфляции в Канаде опустился с 5,2% до 4,3% в годовом выражении, сообщило 18 апреля бюро статистики Канады

В марте уровень инфляции в Канаде опустился с 5,2% до 4,3% в годовом выражении, сообщило 18 апреля бюро статистики Канады. Стоимость бензина за этот месяц снизилась на 13,8% по сравнении с мартом 2022 года. Такое падение цен стало самым значительным с июля 2020 года. Замедлился рост цен на продукты питания. В марте их стоимость выросла на 9,7% по сравнению с 2022 годом, в феврале этот показатель составлял 10,8%.

Полгода назад цены на бензин в Канаде достигли рекордно высокого уровня. Канадцы в большинстве районов страны отмечали, что цены либо превышают $ 2 за литр, либо приближаются к этому показателю.

Основным фактором, влияющим на цены на газ, является глобальный дефицит дизельного топлива. В связи с тем, что и бензин, и дизельное топливо производятся из сырой нефти, формирующие конечную стоимость факторы находятся в непосредственной зависимости друг от друга. В противном случае, производители сосредоточились бы на производстве дизельного топлива.