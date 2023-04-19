В Канаде закрываются крупные предприятия по переработке свинины

Один из крупнейших в Канаде производителей продукции из свинины и мяса птицы, компания Один из крупнейших в Канаде производителей продукции из свинины и мяса птицы, компания Olymel , начала массовые закрытия своих заводов по переработке первого из видов мяса

В частности, она сообщила о своих планах по прекращению работы предприятия Vallee-Jonction в муниципалитете Валле-Джоншен провинции Квебек и уволить 994 работающих там сотрудников. Он будет закрываться постепенно до 22 декабря, чтобы к этому времени успеть переработать оставшихся свиней. Остальные предприятия также могут прекратить свою деятельность.

По словам гендиректора Olymel Яника Жерве, ещё в прошлом году компания заявила о планах сократить мощности по убою свиней на полтора миллиона голов в год. Это потребует закрытия ещё трёх принадлежащих ей предприятий, в том числе, в Бленвилле и Лавале на 170 рабочих мест. О ликвидации их производств компания заявляла ещё в феврале.

Бизнесмен объяснил это решение увеличением затрат на разведение свиней, в том числе, производство зерна, используемого как напрямую в качестве корма, так и для производства комбикормов. По его словам, такие расходы связаны с дефицитом рабочей силы, последствиями инфляции и коронавируса, из-за которого для компаний закрылся доступ на китайский рынок.

В частности, Китай запретил импорт свинины из нескольких предприятий компании ещё в самом начале появления пандемии в 2020 году. Также ещё один переработчик свинины, HyLife Foods, планирует собирается закрыть свой завод в американском штате Минессота.

По предварительным расчётам, только в ближайшее время убытки свиноводов составят несколько миллионов канадских долларов. Китай составит заметную долю этих расходов как один из крупнейших мировых импортёров свинины.