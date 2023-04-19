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Новости Почему на большей части территории Канады никто не живёт

Почему на большей части территории Канады никто не живёт

Виктория Христова Апр 19, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Почему на большей части территории Канады никто не живёт отключены 36 Просмотров

В Канаде живёт 39 миллионов человек, и это не особо много для второй по площади страны в мире. Как это можно объяснить?

Известно, что 72% жителей Канады постоянно живут южнее 49-й параллели. И в целом получается, что население распределено по территории страны неравномерно. Объясняется это и холодным климатом, и историческими, и географическими факторами.

Примерно половину площади Канады занимает Канадский щит. Он представляет собой геологическое ядро ​​Североамериканского континента, каменистую породу, покрытую тонким слоем грунта. Из-за движения ледников слой почвы с этих территорий был отодвинут на юг. В результате самые плодородные почвы переместились на южную оконечность Канады.

На Канадском щите растительность – это по большей части вечнозелёные бореальные леса. А почва здесь непригодна для выращивания многих сельскохозяйственных культур. Поэтому и северные части Канады оказались освоены колонистами из Старого Света не так хорошо.
Кроме того, в Канаде относительно низкая плотность населения – всего 4 человека на квадратный километр. Это очень и очень мало.

Также есть такая штука какканадский щит – это большая площадь обнаженных докембрийских пород, образующих геологическое ядро Североамериканского континента. Он занимает большую часть Канады, а также часть Соединенных Штатов (включая части Миннесоту, Висконсин и Мичиган).

Существует ряд факторов, которые способствовали сокращению численности населения в регионе Канадского щита. Одна из основных причин – суровый климат и пересеченная местность региона, что может затруднить жизнь и работу в нем.

Кроме того, многие люди мигрировали из тех мест в городские центры или в другие регионы в поисках работы и более высокого уровня жизни. Упадок традиционных отраслей промышленности, таких как лесная и горнодобывающая, также способствовал снижению численности населения в регионе Канадского щита.

Арктическая тундра и горы Канады, в свою очередь, негостеприимны из-за экстремального климата, который характеризуется очень низкими температурами, сильными ветрами и малым количеством осадков. В таких условиях людям трудно выжить, поэтому там мало населения.

Несмотря на свою негостеприимность, эти регионы играют важную роль в экосистеме и глобальном климате. Например, в арктической тундре обитает множество видов растений и животных, приспособленных к выживанию в суровом климате, и она служит важнейшей средой обитания для этих видов.

Горы в Канаде тоже являются домом для разнообразной растительной и животной жизни и обеспечивают важные экосистемные услуги, такие как фильтрация воды и борьба с эрозией. Они также предоставляют людям возможности для отдыха: хайкинг, катание на лыжах и альпинизм.

Одним словом, хотя эти регионы могут быть непригодны для проживания людей, они важны для здоровья и благополучия планеты и ее обитателей.

Одна из причин заключается в том, что эти регионы могут быть важны для здоровья и благополучия планеты и ее жителей, как я уже упоминал ранее. Например, арктическая тундра в Канаде помогает регулировать глобальный климат и служит важнейшей средой обитания для различных видов растений и животных. Аналогичным образом, горы в Канаде обеспечивают важные экосистемные услуги, такие как фильтрация воды и борьба с эрозией, а также предоставляют людям возможности для отдыха.

Помимо экологической и рекреационной ценности, необитаемые регионы могут иметь стратегическое и экономическое значение.

Например, считается, что Арктика содержит значительные запасы нефти, газа и минералов, которые потенциально могут быть использованы для получения экономической выгоды.

Многие, конечно, слышали про Клондайк на северо-западе Канады. Согласно последним данным Статистического управления Канады, в 2016 году население Клондайка (что на Юконе), включая город Доусон-Сити, где живет большинство жителей, и прилегающую территорию, составляло чуть больше 1 тысячи человек. Сегодня в регионе Клондайк по-прежнему ведется добыча золота, но в гораздо меньших масштабах, чем во времена Золотой лихорадки.

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