Продажи недвижимости в Монреале снова растут

Продажи недвижимости в районе Большого Монреаля продолжали расти в марте, согласно данным, собранным Royal LePage.

Эти цифры указывают на то, что продажи недвижимости в большом Монреале резко возросли с начала 2023 года. В феврале в столичном регионе было заключено 3334 сделки, что на 52% больше, чем в январе. В марте рост транзакций составил 32% по сравнению с февралем.

Рост продаж недвижимости, наблюдаемый в Монреале, не такой значительный, как в большом Торонто. Сообщается, что общий рост числа сделок с недвижимостью в стране объясняется стабилизацией ключевой процентной ставки Центрального Банка Канады. С прекращением повышения этой ставки покупатели, как сообщается, вернутся на рынок.

По мнению Royal LePage, канадская жилищная экономика «возвращается к росту”. В Канаде средние цены на дома на одну семью снизились на 10,7%, а на квартиры-на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ситуация могла осложниться с 2020 года, сначала из-за ограничений, а затем из-за высокой инфляции в сфере недвижимости, поскольку компания ссылается на «агрессивный рост цен».

В большом Монреале наблюдается один из самых высоких показателей роста числа новых объектов недвижимости, выставляемых на продажу. В марте 2023 года было выставлено на продажу на 56% больше новых объектов недвижимости по сравнению с январем 2023 года.

Royal LePage, однако, отмечает, что ситуация еще не полностью нормализовалась, несмотря на то, что она отмечает «хроническую нехватку» жилья в Канаде.

Однако снижение цен не привело к снижению стоимости недвижимости в Монреале, совокупная стоимость которой – то есть средняя стоимость – увеличилась на 1,3% в первом квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года. Таким образом, стоимость жилья в Монреале растет медленнее, чем в стране, где средняя стоимость недвижимости выросла на 2,8%. Royal LePage прогнозирует, что рост стоимости недвижимости продолжится и в этом году.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский