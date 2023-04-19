Канадская B2Gold закрывает в Намибии золотой рудник в Отджикото

Поэтапный процесс закрытия рудника в Отджикото, который затронет сам рудник и персонал офиса в столице Намибии Виндхуке, начинает канадская золотодобывающая компания B2Gold.

Поэтапный процесс закрытия рудника в Отджикото, который затронет сам рудник и персонал офиса в столице Намибии Виндхуке, начинает канадская золотодобывающая компания B2Gold.

Согласно заявлению, подписанному генеральным директором рудника Эриком Барнардом и страновым менеджером B2Gold Джоном Роосом, рудник закрывается из-за низких запасов золота.

B2Gold приобрела золотой рудник Отджикото, расположенный в северной части Намибии, у канадской же Auryx Gold в 2011 году. Строительство шахты началось в апреле 2013 года и было завершено в последнем квартале 2014 года. Первое золото было выплавлено 5 декабря 2014 года, а промышленная добыча началась 1 марта 2015 года.

Самый последний утвержденный план эксплуатации рудника указывает, что запланированный срок его эксплуатации составляет приблизительно девять лет — он будет закрыт, если в 2023 году не произойдет значительного открытия новых запасов для разработки открытым способом или расширения подземных запасов, говорится в заявлении руководства компании.

Рудник, в котором B2Gold владеет 90% акций, показал хорошие результаты в 2022 году, произведя 161 614 унций золота (4581,68 кг), что оказалось немного ниже прогнозного диапазона, составляющего от 165 000 до 175 000 унций и на 18% ниже по сравнению с добычей в 2021 году.

В заявлении добавлено, что, исходя из плана эксплуатации рудника, срок эксплуатации карьера, скорее всего, истечет в конце 2024 года, при этом в 2024 году объем добычи открытым способом снизится до 50% от производственной мощности.

«Соответственно, последним годом полноценной добычи полезных ископаемых открытым способом станет 2023 год. Переработка и измельчение низкосортных запасов будет продолжаться примерно до 2031 года (при условии, что эта деятельность окажется экономически целесообразной)», — сообщает компания.

B2Gold инвестировала значительную сумму денег в геологоразведочные работы вокруг рудника Отджикото в надежде, что срок службы проекта может быть продлен.

«Сотрудники будут проинформированы о планах и критических сроках для шахты. Им будет предоставлена точная информация о выплатах и сроках уведомления, включая их права и любые другие соответствующие льготы», — уточняется в заявлении B2Gold.