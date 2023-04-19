NASA уточнило план исследования человеком Луны и Марса

План исследований Луны и возможных миссий на Марс с новыми подробностями опубликован NASA. Документ представила заместитель администратора NASA Пэм Мелрой, 18 апреля в ходе 38 космического симпозиума.

Пэм Мелрой представила 150-страничный документ, описывающий планы первой серии миссий программы « Artemis» на Луну.

«В обзоре концепции архитектуры подробно описаны планы раннего исследования человеком южного полюса Луны», — сказала она. «Это дает больше четкости для планов через Artemis 4 и готовит почву для первых миссий с экипажем на Марс», – добавила Мелрой.

Сообщается, что в документе описывается, как различные разрабатываемые программы сочетаются друг с другом для реализации лунных миссий, таких как Space Launch System, Orion, Gateway и Human Landing System.

Новая американская лунная программа, получившая имя «Артемида» (Artemis) стартовала 26 марта 2019 года, когда Белый дом официально сообщил о намерении США вернуться на Луну. Программа рассчитана до 2028 года, когда на спутнике Земли должна будет появиться американская лунная база.

Этапами программы являются: беспилотный облет Луны; пилотируемый облет; создание орбитальной станции Gateway; высадка астронавтов на Луне — 2024 год, причем среди членов экспедиции будет женщина; строительство постоянной лунной станции — после 2028 года.

В качестве основной ракеты-носителя предполагается использовать сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS), имеющую высокую степень готовности. Космический корабль, который должен доставить астронавтов к Луне — многоцелевой пилотируемый корабль «Орион», разрабатываемый с начала 2000-х годов.

В программе задействованы ряд частных космических компаний, например SpaceX Илона Маска. Об участии в программе заявляли космические агентства Японии и Австралии.

Директор НАСА Джим Брайденстайн оценил стоимость программы в 30 млрд долларов дополнительно к существующему финансированию агентства. В США заявляют, что лунная программа послужит подготовительным этапом к высадке человека на Марс.