Осторожно – в Квебеке всё больше случаев болезни Лайма

Осторожно – в Квебеке регистрируется всё больше случаев болезни Лайма. В этом году их будет в десять раз больше, чем всего лишь семь лет назад

Для полного счастья не хватало лишь эпидемии болезни Лайма. Клещи атакуют Квебек.

Службы здравоохранения нескольких квебекских районов, в первую очередь Монтережи и Восточных Кантонов (Эстри) предупреждают о сильном росте случаев болезни Лайма. Более того, районы, заражённые клещами-переносчиками этой болезни, расширяются. Уже зафиксированы вспышки заболевания в Центре-Квебека, районах Ланодьер и Утауи.

Нынешняя погода способствует росту популяции клещей, и, как следствие, росту болезни. Часто клещей переносят перелётные птицы, и после их возвращения с зимовки, в Квебеке всегда отмечаются заболевания болезнью Лайма, но в этом году таких случаев больше, чем обычно. Если до 2015 года в Квебеке болезнью Лайма заболевали около 100 человек в год, то в 2020 году на территории Квебека было выявлено 500 случаев болезни Лайма, в 2021 году – свыше 700 случаев, то в этом году их уже 400, хотя заболевания, как правило имеют место до октября. Таким образом, можно предполагать, что до конца тёплого сезона в Квебеке будет не менее тысячи случаев.

Если во время прогулки на природе вас укусил клещ, не паникуйте. Далеко не все укусы клещей вызывают болезнь Лайма. Аккуратно удалите клеща, в первую очередь его голову, которая часто остаётся под кожей. По возможности, сохраните клеща в холодильнике и отдайте на проверку в больницу, где определяет, является ли этот клещ переносчиком болезни. Печальным фактом является то, что примерно треть всех клещей являются переносчиками болезни Лайма.

Первые симптомы могут появиться через 3 дня после укуса, но иногда они проявляются даже через месяц. Человек чувствует головную боль, усталость, у него болят мускулы, наблюдаются судороги, лихорадка и опухоли. В случае заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу, иначе последствия могут быть весьма тяжёлыми – вплоть до паралича и энцефалита.

Болезнь Лайма – это инфекция, возбудителем которой выступает спирохета Borrelia, попадающая в организм при укусе клеща. Подтверждению диагноза болезни Лайма способствуют клинико-эпидемиологические данные, выявление антител к боррелиям методом РИФ и ДНК возбудителя методом ПЦР.

Эта болезнь известна также под названиями лаймборрелиоз и клещевой боррелиоз. Болезнь Лайма широко распространена в Северной Америке, Европе и Азии. Ею можно заразиться в любом возрасте, однако чаще она диагностируется у детей и подростков до 15 лет и у взрослых в возрасте 25-44 лет.