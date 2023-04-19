Инфляция в Канаде чуть-чуть понизилась. По меньшей мере, согласно официальным данным

Если сравнивать цифры, свидетельствующие о темпах инфляции, если анализировать их динамику и причины, то картина далеко не радужная.

Статистическое управление Канады (Statistique Canada) сообщила, что за последний отчётный месяц (а это март) инфляционных процесс в Канаде слегка замедлился. Цены на все товары увеличились в марте на 4,3%, тогда как в феврале они выросли на 5,2%, и это при том, что в феврале было 28 дней, а в марте 31 день, то есть, срок оцениваемого периода был примерно на 10% больше.

Если же сравнивать помесячную инфляцию, то в этом марте она была наименьшей с августа 2021 года, когда цены подросли на 4,1%.

Но речь об общем индексе цен, где сравниваются все цены на все товары и продукты, от продовольственных, до средних цен на недвижимость и автомобили. Что же касается цен на продукты питания, они за прошедший март выросли на 9,7%. Хотя и тут положение чуть улучшилось (в феврале в среднем по стране цены поднялись на 10,6%, сами цифры, конечно, не радуют. Рост цен на продукты питания замедлился в связи с понижением цен на некоторые сезонные продукты (виноград, апельсины, огурцы, сельдерей и т. д.).

Цены на бензин в марте снизились в среднем по Канаде на 13,8%, что радовало бы, так как это понижение цен наиболее значительное с июля 2020 года, но все мы знаем, что в апреле цены на бензин полезли вверх, так что отчёт по ценам на бензин за апрель будет выглядеть не столь радужно.

И, к большому сожалению, среди многих прочих компонентов, надо выделить рост цен на проценты за ипотеку, где цены поднялись в среднем на 26,4%. В феврале же они поднялись на 23,9%. Таким образом, в марте установлен абсолютный исторический рекорд месячного роста цен в Канаде на проценты по ипотеке.

Что касается Квебека, то индекс инфляции соответствует среднеканадскому, тогда как в Новом-Брунсвике темпы роста цен ниже средних, а в центральных провинциях чуть выше.

Как видим, радоваться пока рано, инфляция не сдаётся.