Краткое описание кошачьих кафе в Квебеке

Так называемые «кошачьи кафе» сегодня уже не редкость. Они существуют и благоденствуют в разных городах, в том числе в Монреале и в столице Квебека.

В городе Квебек первое кошачье кафе открылось в 2019 году. Сегодня заведение, в котором живут и радостно встречают мурлыканьем посетителей усатые-полосатые хозяева подчинённых им двуногих, известно всему городу. Называется кафе Ma Langue aux Chats (307, rue St-Paul, Québec), в нём безраздельно владычествуют десяток котов и кошек, которые милостиво разрешают войти в кафе и посидеть в нём обездоленным и усталым homo sapiens.

В Монреале работают Café Chat l’Heureux и Café Venosa.

Речь только о тех заведениях, которые привечают несколько котиков и которые официально назначили представителей кошачьего племени на посты ответственных за сопровождение посетителей. Речь не о тех предприятих общественного питания, где котики скрываются от санитарной инспекции в дальних закоулках и выходят в зал лишь в ночное время, не давая разгуляться мышам.

Нет никаких сомнений в том, что общение с котами во время посещения кафе позволяет расслабиться тем, кто переживает постоянный стресс и живёт в вечном состоянии беспокойства. Стоит только погладить четвероногого друга, который позволяет себя немного потискать, и напряжение спадает. Поэтому посетителей в кошачьих кафе всегда много, и те процветают. По меньшей мере, с экономической точки зрения.

Хотя у хозяев забот невпроворот — надо не только заботиться о питомцах, но постоянно заботиться о чистоте помещения и следить за тем, чтобы гости — детишки, не слишком досаждали четвероногим хозяевам, которые, рассердившись за попытку дернуть их за хвост, могут и сдачи дать, мало не покажется.

В любом случае, терапевтическое значение такого кафе переоценить сложно. Просто наблюдать за спойными котами, вольготно развалившимися на подоконнике или на соседнем столике, и то успокаивает душу.

Но идея кафе, в котором постоянно обитают животные, себя ни в коем случае не изжила. Место найдётся ещё для нескольких. Сложность в том, как решить вопрос с гигиеной и требованиями санитарной инспекцией, но раз кафе открываются и работают, то выход, наверняка есть. Дерзайте и когда коты возьмут власть на нашей планете, вас не тронут! Может быть, даже ухаживать за вами станут.

Между прочим, работают и кафе, в которых живут собачки (они есть и в Монреале, и в Лавале). Если вдруг от котиков у вас аллергия, или просто вы предпочитаете пёсиков, то выбор есть и для вас.