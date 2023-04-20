Канадцы обвинили Трюдо в расточительности во время отдыха на Ямайке

Оппозиция в Канаде осудила Джастина Трюдо за то, что его рождественские каникулы на Ямайке обошлись в 160 тысяч канадских долларов за счет налогоплательщиков.

Политики обвинили премьера в расточительности и неуважении к налогоплательщикам. Они подчеркнули, что такие действия являются неуважением к людям, которые ежедневно сталкиваются с огромными проблемами. Лидер Квебекского блока Ив-Франсуа Бланшет отметил, что Трюдо выбрал очень дорогое место для отдыха и принял необдуманное решение. Лидер Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх добавил, что Трюдо не понимает проблем людей.

Ранее жители Канады возмутились тем, что делегация во главе с Трюдо была слишком расточительной во время похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Выяснилось, что кто-то из членов делегации снимал люксовый номер в роскошном Corinthia London стоимостью 6 тысяч американских долларов в сутки. Всего проживание в этом отеле всей делегации обошлось бюджету страны в 357 тысяч долларов.

Решение Трюдо о выборе места отдыха Бланшет назвал необдуманным. То, как живет и ведет себя премьер-министр, говорит о том, что он не понимает людей, заявил Бланшет.

Напомним, телеканал CBC сообщил о стоимости поездки премьер-министра. По информации журналистов, поездка была согласована комиссией по этике.